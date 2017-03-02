حظك اليوم برج السرطان الجمعة 3/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: دع الأمور كما هي عليه حالياً حتى تَتوصّل إلى بَعْض النتائجِ. الثقة هي من الامور المهمة في الحياة. لذا حاول ا تتمتع بها بدل فهمها



عاطفياً: قد يطلب منك اليوم أن تقوم بعمل اضافي كمساعدة للشريك، فلا تتردد



صحياً: لا تخف من الأقوال الشائعة عن عدم جدوى ممارسة الرياضة، بل واظب على ممارستها باستمرار

ابراج مكتوب

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

شبكةعيونالإخبارية

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