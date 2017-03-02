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حظك اليوم برج الثور الجمعة 3/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور الجمعة 3/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الجمعة 3/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: تزداد الحاجة إلى الرغبة في إنشاء معارف جديدة، والرغبة في التفاهم المتبادل، وتكون قدرتك على اتخاذ قرارات كبيرة ولا تتأثر بسبب شكوك الآخرين وترددهم 

عاطفياً: قد تتحمل طبعاً سيئاً لحبيب لك أو زوج أو مقرب، وربما تعود وجوه وعلاقات قديمة إلى الظهور مجدداً في حياتك أو تقطع الصلات مع أحد الأصدقاء 

صحياً: لا تتذرع ببرودة الطقس كي لا تنفذ تعليمات الطبيب المتعلقة بالمشي والهرولة الخفيفة يومياً للتخلص من الوزن الزائد 

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

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رئيس قسم الأخبار

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