شيماء مصطفى

هل تعلمى عزيزتى ان عُــنصــــر الـــــزنـــــك هو عــنصــــر الحُـــــــب تعرفى معنا لماذا اطلق العلماء هذا الاسم على عنصر الزنك وما يمكن ان ‫يُصيب‬ الإنسان بفقدان هذا العنصر وما هي فوائد الزنك وما ‫الأطعمه‬ الغنية به

فوائد الزنك عنصر الزنك هو عنصر الحُب

ان عنصر الزنك هو واحد من العناصر النادرة الموجودة بكمية قليلة في التراب وكذلك في جسم الإنسان ,

يسمونه عنصر الحب في علم الأحياء , ففي التجارب التي أجريت على الفئران , أراد العلماء أن يعرفوا وظيفة هذا العنصر النادر , فأعطيت فئران التجربة في طعامها كل العناصر ما عدا الزنك

فوجد في نهاية الدراسة أن هذه الحيوانات تفقد كل مظاهر الحب لديها , إذ إنها تصبح شرسة , تفقد الأم حبها وحنانها لأولادها وتأكلهم , ويفقد الزوج حبه وحنانه لزوجته ويقتتل معها وتصبح الحيوانات شرسة متوحشة مؤذية بشكل مخيف

والغريب حقا أن هذه الاعراض اختفت كلها عندما عاد الزنك يوضع في طعام هذه الحيوانات , ولذلك سمي العلماء القائمون على هذه التجربة هذا العنصر باسم عنصر الحب وجسم الانسان البالغ يحتوي على ما يقارب 2-3 جم من الزنك

وإنى لأعتقد أن هذا العنصر قد نقص بشكل كبير في مجتمعاتنا, فحجم المشاكل التي تحدث في بيوتنا وفي عائلاتنا وفي أعمالنا يوحي بذلك , يكفي أن تقود سيارتك في الشارع لتعرف كم نقص هذا العنصر ؟

سبحان الله فالتفاعلات الكيميائية الحيوية التي تتم على مستوى المشاعر تعتمد بشكل رئيسي على كثير من العناصر النادرة فقد ثبت ارتباط نقص الحديد بالاكتئاب ‫و التعب‬ وكذلك نقص المغنيسيوم بالتهيج والعصبية والانفعال وصعوبة التركيز والتشوش

‫الأطعمة‬ ‫الغنية‬ ‫‏بعنصر‬ الزنك :

عنصر الزنك موجود في الكبد واللحم الأحمر مثل لحم الخروف و العجل والدواجن وكذلك المحار واللوبستر من طعام البحر وهو موجود في عشبة القمح وحبة القمح

وكذلك في السمسم والبرسيم والكرفس والخردل وكذلك في الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والفاصولياء والفول واللوبياء وبذور القرع وبذور دوار الشمس واللوز والفستق

وينصح عادة بالاعتماد على المصادر الحيوانية وليس النباتية للحصول على الزنك، اذ ان امتصاص الزنك المتناول من المصادر النباتية يكون اقل بسبب محتواها من الالياف الغذائية وحمض الفيتيك اللذان يمنعان امتصاص الزنك.

الاحتياج اليومي من الزنك :

الكمية اليومية الموصى بها من الزنك للبالغين هي كما يلي:النساء:14 ملجم/ يوميا ، الرجال:8 ملجم/ يوميا

الفوائد المتعددة لعنصر‬ الزنك :

1- الزنك احد اهم العناصر الاساسية المهمة لجسم الانسان، اذ يلعب دوراً هاماً في العديد من الوظائف البيولوجية والعمليات الحيوية التي تشمل انقسام الخلايا والتوازن الهرموني، وامتصاص بعض الفيتامينات وايض بعض العناصر الغذائية كالبروتين

2-هام جداً للحفاظ على نمو الشعر السليم وحيويته وتجدده الطبيعي ومنع تساقطه

3- يدخل الزنك في اانسجة الجسم وخلاياه، في العظام، والعضلات، والسوائل. والعظام والعضلات لوحدها تحوي ما يزيد عن 90% من الزنك الموجود في الجسم.

4- يتواجد الزنك بتركيزات عالية في غدة البروستاتا ويدخل في تكوين السائل المنوي.

5- الزنك مهم جدا لعمل ما يزيد على 200 انزيم في الجسم

6- نقص الزنك فى الجسم يؤدى الى الشيب المبكر وظهور قشر الشعر

اضرار تناول جرعات عالية من الزنك :

لا ينبغي تناول جرعات كبيرة من الزنك على مدى طويل اذ انه قد يتسبب باعراض جانبية عديدة. قد تتعدى مشاكل الغثيان والتقيؤ والصداع والام البطن الى التاثير على مستويات بعض المعادن في الجسم مثل الحديد والنحاس مما قد يؤدي الى الاصابة بهشاشة العظام، وفقر الدم.

شبكةعيونالإخبارية

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