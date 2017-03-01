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تجربتها المعجزة في فقدان 28 كيلو دون رجيم و دون حرمان لن تصدق شكلها

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تجربتها المعجزة في فقدان 28 كيلو دون رجيم و دون حرمان لن تصدق شكلها تجربتها المعجزة في فقدان 28 كيلو دون رجيم و دون حرمان لن تصدق شكلها

تجربتها المعجزة في فقدان 28 كيلو دون و دون حرمان لن تصدق شكلها و بعيدا عن الحميات الصعبة و المزعجة اتبع طريقتها و تخلص من الشحوم و على المضمون

سر خسارتها ل 28كيلو في 5 اشهر

هي لم تمنع اي غذاء تشتهيه فقط اتبعت نظام حساب السعرات الحرارية بتحميل تطبيق على المحمول و شراء ميزان خاص بالاكل لتكون حساباتها مضبوطة.

فكان يومها يترواح ما بين  1100 و1600 سعرة حرارية ام اليوم السابع فكانت تصل سعراتها الى 3000 سعرة.

 

بالنسبه للرياضة فقد مارستها فقط اخر شهرين من حميتها التي دامت 5 اشهر و فقدت خلالها 28 كيلو.

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