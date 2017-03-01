تخلص من8 كيلو دون رجيم مع السائل الاصفر 3 مرات في اليوم فقط و النتيجة مضمونة

شيماء مصطفى

تخلص من8 كيلو دون رجيم مع السائل الاصفر 3 مرات في اليوم فقط و النتيجة مضمونة ما عليكم سوى اتباع الخطوات لتحقيق حلم فقدان الوزن على الاكيد .

اساسيات السائل الاصفر

السائل الاصفر هو خليط يساعد على زيادة الحرق و تصفية الدم في الجسم و التخلص من السموم و لينجح معك هذا يجب ان تتبع معه نظام السعرات و الاكل فيها حسب الرغبه مهما كان نوعه لكن دون ان تتجاوز 1400 سعرة و لا تكون اقل من 1100سعرة في اليوم .

مكونات السائل الاصفر

لتر ماء مغلي

ملعقة كبيرة كركم

ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

ملعقة صغيره عسل طبيعي

قطعة صغيره من اللبان الذكر

التحضير و الاستعمال

نمزج الكل و يترك ليلة كامله و قبل اي وجبه ب 30 دقيقة يشرب كوب دافئ

شبكةعيونالإخبارية

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