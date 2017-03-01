تخلص من8 كيلو دون رجيم مع السائل الاصفر 3 مرات في اليوم فقط و النتيجة مضمونة ما عليكم سوى اتباع الخطوات لتحقيق حلم فقدان الوزن على الاكيد .
اساسيات السائل الاصفر
السائل الاصفر هو خليط يساعد على زيادة الحرق و تصفية الدم في الجسم و التخلص من السموم و لينجح معك هذا يجب ان تتبع معه نظام السعرات و الاكل فيها حسب الرغبه مهما كان نوعه لكن دون ان تتجاوز 1400 سعرة و لا تكون اقل من 1100سعرة في اليوم .
مكونات السائل الاصفر
لتر ماء مغلي
ملعقة كبيرة كركم
ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور
ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
ملعقة صغيره عسل طبيعي
قطعة صغيره من اللبان الذكر
التحضير و الاستعمال
نمزج الكل و يترك ليلة كامله و قبل اي وجبه ب 30 دقيقة يشرب كوب دافئإعلان - Ads إعلان - Ads