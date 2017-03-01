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5 فوائد مذهلة لقشر الموز.."خسارة ترميه"

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5 فوائد مذهلة لقشر الموز.."خسارة ترميه" 5 فوائد مذهلة لقشر الموز.."خسارة ترميه"

الموز له الكثير من الفوائد ولكن لا أحد يعلم أن قشره لا يقل أهمية عنه لأننا جميعًا نرمي قشر الموز، ولكن بعد معرفتك فوائده المذهلة وسوف تتناوله. 
 
ويمكن الاستفادة من قشر الموز وفقا لـ "alalam" فى تحقيق عدة أهداف:
 

1- تبييض الأسنان

قم بفرك أسنانك بالجهة الداخلية للموز يوميًا لمدة شهر وسوف تلاحظ أن أسنانك أصبحت أكثر بياضًا خلال هذه الفترة.
 

2- التخلص من الجلد الزائد

 
إذا كان عندك قطع لحمية زائدة عن الجلد في جسمك وعلى بشرتك فبإمكانك التخلص من هذه المشكلة بقشرة الموز، كما أنك عند استعماله سوف تمنع ظهورها مرة أخرى أيضًا في المستقبل، كل ما عليك فعله أن تقوم بوضع قشرة الموز على قطع اللحم الزائدة بجسمك ولصقها بضمادة وتركها لمدة ليلة كاملة ومع الاستمرار على هذه الطريقى سوف تقضي عليها للأبد.
 

3- البثور والتجاعيد

 
يحتوي الموز ككل على مضادات للأكسدة والشيخوخة، فهو يقوم بترطيب البشرة وتغذيتها، أفرك بشرتك بقشر الموز وبالأخص المناطق المتهيجة منها عن طريق ترك القشر على البشرة لمدة نصف ساعة.
 

4- الصدفية

للأسف فإن الصدفية لا يمكن علاجها بشكل كامل ولكن قشر الموز يساعد على تخفيف عوارضها بشكل كبير.
 

5- تسكين وتخفيف الآلام

 
إذا كنت تعاني من أي الم في جسمك أفرك المكان المتألم بالقشر فهو مسكن رائع للآلام.

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