مأساة جديدة لـ«زنا المحارم».. فتاة بالشرقية تحمل من جدها.. والـdna يكشف الجريمة بعد 4 سنوات.. الزوج اكتشف عدم عذريتها وتغاضى عنها.. ومحكمة الأسرة تنفى نسب الطفلة

فتاة بالشرقية وقعت فريسة بين أنياب ذئب بشرى عجوز للأسف كان "الجد"، فبدلاً من أن يصون شرفها ويكون الصدر الحانى لها بعد انفصال الأبوين استسلم لغرائزه، ونهش عرضًا نسى أنه لحمه ودمه.

هى مأساة فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا من مدينة الزقازيق بالشرقية، دُمرت حياتها بعد اكتشف زوجها أن نجلتهما نتاج حمل سفاح من الجد.

الفتاة: أنا ضحية التفكك الأسرى وذئب بشرى

"ربنا ينتقم منك يا جدى بدل ما تحمى شرفى اغتصبنى، ودمرت حياتى وحرمتنى من أعز الناس هما زوجى وأسرتى ذنبى أنا والطفلة دى فى رقبتك اترمينا فى الشارع، كله عايز ينهش لحمى فاكرينى رخيصة، أنا مش عايزة من الدنيا غير شهادة ميلاد لبنتى من غير وصمة إنها مجهولة النسب، وشغلانة أكل منها عيش بشرف".. هذه كانت كلمات "ر.ا" فضلت عدم ذكر اسمها، التى دمر حياتها الجد من الأب، مستغلاً انفصال الأبوين واعتدى عليها جنسيًا أكثر من مرة.

أقوال الضحية، التى قالت أن مأساتها بدأت وهى بالثانوية العامة، حيث ارتبطت بقصة حب بشاب من أسرة طيبة وعلى قدر من التعليم، وتسببت المشاكل العائلية والظروف المادية فى انفصال الوالدين، لتمر بأزمة نفسية بسبب الرسوب فى الشهادة الثانوية، واستغل الجد العجوز الذى تعدى الـ60 عامًا ويعمل بائع شاى بأحد أكشاك الكائنة بمدينة الزقازيق، إقامتها معهم بالشقة بعد طلاق الأبوين وتزوج الأب من طليقة أخى، وبدأ يتحرش بها جنسيًا، تطور إلى اعتداء حاولت مقاومته أكثر من مرة، إلا أنه هددها قائلاً: "أنا رجل عجوز وعمر ما حد هيصدقك".

الزوج يكتشف الجريمة بعد 4 سنوات ويطردها من المنزل

وأوضحت أنها تزوجت من خطبيها الذى يحبها لدرجة الجنون وتحدى أسرته من أجل إتمام زواجهما، لدرجة أنه تغاضى عن عدم عذريتى بعد اكتشافه ذلك ليلة الدخلة، وبعد 8 أشهر بالضبط وضعت الطفلة "رودان"، مؤكدة أنها لم تكن تعرف بحملها من الجد وظنت أن الحمل طبيعى.

وتابعت: "بدأت مشكلاتى العائلية مع حماتى بسبب عدم تقبلها لها وبعد عامين آخرين وضعت طفلها الثانى محمد، فشكت الحماة فى الطفلة، لأنها لا تشبه الزوج وأن الطفل الثانى نسخة منه، ليرضخ الزوج لضغوط والدته، ويقوم بعمل تحليل DNA ليكتشف الجريمة التى ظلت 4 سنوات تخفيها عن الجميع.

حياتى انتهت وطردت بالشارع للكلاب "تنهش فيا"

وتكمل، أن حياتها تدمرت بعد ذلك وطلقها زوجها ورفع دعوة عدم إثبات نسب للطفلة وطردها وأخذ الطفل الثانى محمد، فتوجهت إلى أسرتها لكن أمها رفضت تحمل مسئوليتها وطردتها، وأضافت:" والدى يعيش فى عالم تانى هو وزجته فعطف على زوجى واستأجر لى شقة أقيم فيها وظل يدفع إيجارها لفترة حتى علمت حماتى، فأجبرته على عدم الإنفاق فخرجت للعمل فى المنازل لأذوق الأمرين، بسبب التحرشات بى وطلب كل شخص معاشرتى، لدرجة إننى عندما لجأت لمحامى فى قضيتى قال لى "أنا مش عايز منك فلوس.. أنا عايز حاجة تانية".

مش عايزة غير لقمة عيش بشرف

وأكدت الضحية، أنها لا تريد أن تسير فى سكة الحرام، وأن كل أمنيتها فى عمل يوفر لها لقمة عيش شريفة، وكذلك تبنى قضيتها فى إصدار شهادة ميلاد جديدة للطفلة دون أن يكتب مجهولة النسب حفاظًا على مستقبلها.

محكمة الأسرة تقضى نفى نسب الطفلة

وقضت محكمة الأسرة بالزقازيق فى الدعوى رقم 1633 بنفى نسب الطفلة ردان عن الزوج "م.م"، لكونه أبًا غير طبيعى لها وغير قانونى، وما يترتب على ذلك من آثار.

الأم تحمل طفلتها ولا تعرف مصيرها

الطفلان قبل اكتشاف الأب جريمة الأم مع جدها

دعوى الزوج لإثبات نفى نسبة لها

شبكةعيونالإخبارية

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