التموين تعلن تخفض أسعار السكر

شيماء مصطفى

قرر وزير التموين والتجارة الداخلية، خفض أسعار السكر للقطاعين التجاري والصناعي عند مستويات 9250 جنيها 10500 جنيه على التوالي.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزير ناقش خفض الأسعار خلال اجتماعه برؤساء مجالس إدارات شركات السكر أمس الثلاثاء، وتم الاتفاق على الأسعار الجديدة.

وأضاف المصدر، أن إقبال المزارعين على توريد القصب والبنجر إلى المصانع عزز من الإنتاج بالإضافة إلى توافر السكر في الأسواق بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين عزز من استقرار الأسعار والقدرة على خفضها.

وتتوقع وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام نحو 10 ملايين طن قصب وإنتاج نحو 2.4 مليون طن سكر خلال موسم التوريد الحالي مقابل 3.2 مليون طن حجم الاستهلاك المحلي.

وكان صدى البلد أشار نهاية الأسبوع الماضي إلى اتجاه وزارة التموين والتجارة الداخلية لخفض أسعار بعض السلع بالتزامن مع انخفاض الدولار واقبال المزارعين على توريد محاصيل القصب والبنجر لـ 12 مصنع سكر حكومي.

شبكةعيونالإخبارية

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