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عائلة زيزو تجبر أشرف عبدالباقى على العودة من الكويت قبل حل أزمة ''مسرح مصر''

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عائلة زيزو تجبر أشرف عبدالباقى على العودة من الكويت قبل حل أزمة ''مسرح مصر'' عائلة زيزو تجبر أشرف عبدالباقى على العودة من الكويت قبل حل أزمة ''مسرح مصر''

عاد النجم أشرف عبدالباقي مساء أمس الثلاثاء من الكويت في رحلة استغرفت أسبوعا، قام خلالها بتقديم عروض مع نجوم الفرقة، بمناسبة أعياد دولة الكويت.

وكشف عبد الباقي ، أنه إضطر للعودة من الكويت على القاهرة مساء الثلاثاء، لاستئناف تصوير مشاهد مسلسله"عائلة زيزو" حتى يتمكن من انهاء التصوير في الموعد المحدد".

واستكمل أن أزمته هو وفريق مسرح مصر، مع الشركة المنظمة للعروض المسرحية في الكويت لم تنتهي بعد ويتابع التطورات مع السفارة المصرية بالكويت.

وذلك بعد أن تعرض الفريق للنصب من قبل الشركة المنظمة ، ولم يحصل على كامل مستحقاته المادية.

وعلى جانب أخر يقوم عبدالباقي بتكثيف عدد ساعات تصويره حتي يستطيع أن ينتهي خلال الأسابيع المقبلة من العمل،كما تم الاتفاق عليه، خصوصا أنه كان من المفترض أن يدخل به السباق الرمضاني، إلا أن الجهة المنتجة اتفقت معه على أن يتم عرض المسلسل منتصف إبريل المقبل.

مسلسل "عائلة زيزو" يدور في إطار كوميدي لايت، حول أسرة صغيرة حيث يجسد أشرف عبد الباقي دور الزوج ويدعي عبد العزيز أو "زيزو"، ولديه من الأبناء ولد وفتاة، ويلقي العمل الضوء على العلاقات الأسرية والخلافات التي تنشأ في العائلة، وكيف يتعاملون معها خلال أحداث العمل.

"عائلة زيزو" بطولة أشرف عبد الباقى ونسرين أمين ولطفى لبيب وأحمد حلاوة ورجاء الجداوى نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد نبوى وعلاء حسن وإخراج عادل وإنتاج مها سليم.

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