ما هي حركة 7 مايو المتهمة بالهجوم المسلح على سد النهضة الإثيوبي؟

شيماء مصطفى

اتهمت الحكومة الإثيوبية، حركة 7 مايو المعارضة بتنفيذ هجوما مسلحًا على موقع سد النهضة أحبطته القوات المكلفة بتأمين السد والذي مازال قيد الإنشاء.

ونقلت وكالة الأناضول التركية مصادر سياسية مطلعة في الحكومة الإثيوبية – لم تكشف عن هويتها – قولها إن " القوات الإثيوبية تمكنت من أسر 8 عناصر من المجموعة المهاجمة وقتلت عددا آخر لم تحدده المصادر، كما استولت على عتاد عسكري وأسلحة تابعة للمجموعة".. وإليك بعض المعلومات عن الحركة محل الاتهام.

نشأتها

تُعرف حركة "7 مايو" محليا باسم "قبوت سبات"، تأسست عام 2008.

زعيمها

يترأس الحركة حاليا أحد أبرز قادة المعارضة برهانو نقا، وهو من بقايا نظام الرئيس السابق منغستو هيلي ماريام، وأقام تحالفاً مع المعارضة التقليدية التي تتخذ من المنفى مقراً لها.

حركة "إرهابية"

تصنّف السلطات الأثيوبية حركة 7 مايو بأنها حركة "إرهابية"، ضمن قائمة التنظيمات المحظورة، وتتهم السلطات الإثيوبية الحركة بالعمالة لإريتريا بهدف زعزعة الأمن والاستقرار الإثيوبي.

مقوماتها

تمتلك حركة 7 مايو المعارضة، محطة تلفزيونية تبث من أمريكا باللغة الأمهرية، ويقول مراقبون إن للحركة نشاطاً سياسياً وعسكرياً في إريتريا التي تعد قاعدة متقدمة في مواجهة الحكومة الأثيوبية.

ولم تصدر السلطات الاثيوبية أية بيانات رسمية حتى الآن بشأن الهجوم. كما لم تعلق حركة 7 مايو على هذا الاتهام.

ويقع سد النهضة على بعد 45 كيلومترا من الحدود السودانية، وتبلغ السعة التخزينية للسد 74 مليار متر مكعب، وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى 6000 ميجاواط.

شبكةعيونالإخبارية

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