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ترامب يستثني دولة واحدة من قرار حظر السفر الجديد

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ترامب يستثني دولة واحدة من قرار حظر السفر الجديد ترامب يستثني دولة واحدة من قرار حظر السفر الجديد

ذكرت وكالة أسوشييتد برس نقلا عن مسؤولين أميركيين لم تكشف أسماءهم أن الأمر الجديد الذي سيصدره الرئيس دونالد بشأن السفر والهجرة سيستثني دولة واحدة من الدول السبع التي طالها القرارا في البدء، وهي العراق.

وأضافت الوكالة، الثلاثاء، أن أربعة مسؤولين قالوا إن القرار يأتي بعد ضغوط من وزارتي الدفاع والخارجية، مشيرة إلى أن الوزارتين حثتا البيت الأبيض على إعادة النظر في ضم العراق إلى القائمة نظرا لدوره الرئيسي في الحرب على تنظيم داعش.

ومن المنتظر أن يوقع ترامب الأمر الجديد، الأربعاء.

وكان الأمر الذي أصدره ترامب في 27 يناير قد أثار حالة من الفوضى في بعض المطارات داخل الولايات المتحدة وخارجها وتسبب في احتجاجات دولية وشكاوى من شركات أميركية وواجه أكثر من 12 طعنا أمام المحاكم.

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