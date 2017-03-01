أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الأهلي يقهر الزمالك ويُتوج بالسوبر الإفريقي لليد -
بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه -
شيري ستوديو - الفنانة / هند صبري ... كان حلم حياتي إن صوتي يكون حلو وتغني مع شيرين " سلملي عليه " -
شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... أنا مطلبتش من مراتي إنها تقعد في البيت وتسيب الغناء -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يبدع ويتألق في الغناء " مبهزرش " -
وزير المالية يعلن صرف علاوة ال 10 % الشهر المقبل وبأثر رجعي من شهر يوليو الماضي -
وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها -
برومو الحبيب علي الجفري في مساء dmc -
ننشر التفاصيل الكاملة للتعديلات على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة قبل إقراره.. ورأي وزارة الدفاع والمحكمة الدستورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم

بالفيديو.. تفاصيل انتحار سائق دار السلام.. ووالدته: ''معرفش يخلي مراته تبطل رقص''

Google+ Print
بالفيديو.. تفاصيل انتحار سائق دار السلام.. ووالدته: ''معرفش يخلي مراته تبطل رقص'' بالفيديو.. تفاصيل انتحار سائق دار السلام.. ووالدته: ''معرفش يخلي مراته تبطل رقص''

"معرفش يخلي مراته تبطل رقص، ولما سابت البيت حاول يرجعها ورفضت وعجزته بطلباتها".. بهذه الجملة اختصرت والدة "ياسر هريدي"، صاحب الـ 43 عامًا، أسباب انتحار ابنها، قبل 4 أيام، بشنق نفسه داخل منزل العائلة بشارع التل بمنطقة دار السلام.

وتابعت الأم، التي طلبت عدم نشر اسمها، حديثها لـ"مصراوي" الذي زار أسرة السائق المنتحر، قائلة: "كل اللي عمله ابني إنه اتجوز حب عمره قبل 15 سنة ورزقهما الله بـ3 بنات تتراوح أعمارهن بين 6 و14 سنة، لكنه ما كنش يعرف اللي مستخبي ليه".

والتقط "عرفة" (33 عاما)، شقيق السائق المنتحر خيط الحديث قائلا: "دي حب عمره وكان عايش ليه، حبها من وهي في الإعدادي ورباها على أيده، لكن انقلب حالها، والحب كان مخليه أعمى لحد ما قلتله".

وروى "عرفة" تفاصيل ما حدث لأخيه وعلاقته بزوجته قائلا: "ياسر" تعرف على زوجته التي تصغره بـ5 سنوات، أثناء عمله سائقا بمنطقة دار السلام، وكانت وقتها طالبة بالصف الثالث الإعدادي، و"كان دايما بيوصلها للبيت بالعربية"، مضيفا: مرت سنين الزواج سريعا، ومنذ فترة أوهمته زوجته بضرورة خروجها للعمل في محل ملابس حتى تساعده على تحمل أعباء المعيشة، ووافق أخي.

شقيق المنتحر: "مراته كانت حب عمره رباها على إيده من وهي في الإعدادي لكن انقلب حالها"

وتابع الشاب بحزن شديد: "أنا كنت في السجن طلعت لقيت الكلام في كل حته عن سلوك زوجة أخي ومشيها البطال بجانب لبسها الضيق وشعرها السايب، لأتوجه لأخي وأكلمه عما يدور بالحارة بأكملها"، ويتوقف لبرهة قبل أن يواصل حديثه قائلا: "يا باشا أنا قلت لأخويه واحده بتخرج من 8 بالليل بترجع 6 الصبح، هتكون بشتغل دكتوره يعنى؟"

ومضى "عرفة" يقول: طبيعة عمل زوجة أخي جلب لنا العار، "الست دي كانت مشيها غلط وهو غلبان، الحب كان عاميه ومخليه مش شايف هي بتعمل أيه، وكانت معرفاه انها بتشتغل في محل، قبل 6 أشهر علم بعملها وأنها كانت تخدعه وتعمل ريكلام في احدى كباريهات وسط القاهرة".

المشاجرات بين ياسر وزوجته، بدأت حتى قبل أن يعرف طبيعة عملها، حسب ما قالت الأم، التي أضافت: "ابني اتخانق معها قبل كدة علشان طريقة لبسها وتركها شعرها، هي رفضت وغادرت المنزل تاركةً بناتهما الثلاثة، وبعد فشله في إقناعها بترك العمل طلقها، إلا أن الأقارب من الجانبين تدخلوا لإعادتها لمنزل الزوجية، شرط تغيير طريقة لبسها، وبالفعل عادت لكنها لم تلتزم".

الأم: ياسر اتخانق بعدها مع مراته لما أخوه قاله مراتك شغالة في كباريه

وتابعت الأم: " ياسر اتخانق بعدها مع مراته لما أخوه قاله على عمل مراته في الكباريه، فتركت له البيت قبل 6 أشهر، وحاول إعادتها مرة أخرى للمنزل من أجل بناتها الثلاثة، لكنها اشترطت استئجار شقة سكنية في منطقة بعيدة عن أسرته، وشراء أجهزة منزلية جديدة".

"حاولت اقنع ابنى أكثر من مرة بالزواج من فتاه أخرى، إلا أنه رفض".. قالتها الأم مضيفة: "كان بيموت فيها، وكان متمسك بعودتها للمنزل، لكنها عجزته بطلباتها وإصرارها على الشغل، وقبل الواقعة بثلاثة أيام، امتنع ابنى عن الخروج للعمل، وساءت حالته النفسية.

وأضافت الأم: يوم الجمعة الماضي، ذهبت لزيارة المقابر في الثامنة صباحا، قبل الواقعة بساعة ونصف تقريبا، وفوجئت باتصال زوجة نجلى الثاني تخبرني بوفاة "ياسر". والتقط شقيق الضحية خيط الحديث قائلا: اتصلوا بي وأخبروني بانتحار شقيقي، وسارعت للعودة للمنزل فوجدته ملقى على الأرض وحول رقبته حبل وبجواره سلم خشبي مزدوج.

 

كان قسم شرطة دار السلام تلقى بلاغا قبل أيام بالعثور على جثة سائق مشنوق داخل شقته بشارع التل، وبالانتقال والفحص عثر على جثة "ياسر" معلقة في سقف غرفته وملفوف حول رقبته "طرحة" حريمى، وكشفت التحريات أنه متزوج ولديه 3 بنات، وقبل انتحاره نشبت مشاجرة بينه، وبين زوجته بسبب عدم قدرته على الانفاق على أسرته، فقامت بأخذ بناتها الثلاثة، وتركت المنزل فانتابته حالة نفسية سيئة وقام بشنق نفسه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم

بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم

بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم