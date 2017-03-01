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حظك اليوم برج الجدي الخميس 2/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدي الخميس 2/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي الخميس 2/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

 مهنياً: تركز انشغالك هذا اليوم على الشؤون المالية ويجعلك الأمر واقعياً وموضوعياً في كل شيء، ويفتح أمامك آفاقاً للتواصل والتفاهم

عاطفياً: لا تسمح لبعض المتطفلين التدخل في حياتك العاطفية. اشرح وجهة نظرك للحبيب فقد يتفهم ذلك ويساعدك

صحياً: تأكد من أنك تتناول أدويتك في مواعيدها، ولا تحاول خداع نفسك

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

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رئيس قسم الأخبار

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