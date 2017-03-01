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حظك اليوم برج القوس الخميس 2/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج القوس الخميس 2/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس الخميس 2/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: تنعم بحس الإدراك وسرعة البديهة، ما يجعلك تنجح في مفاوضات إذا خضتها اليوم

عاطفياً: تعاطف مع الشريك وأظهر محبّتك واهتمامك والمحافظة على صبرك وهدوئك، من دون تشنّج أو غيرة أو تملّكية

صحياً: حاول حماية نفسك من الأمراض والحوادث، والحذر من المياه والأغذية والمأكل والمشرب

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

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رئيس قسم الأخبار

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