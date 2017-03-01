حظك اليوم برج العقرب الخميس 2/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: يوم مهم جداً تتركز فيه الأضواء على مسائل مهنية مهمة ويبثّ فيك النشاط والحيوية ويسهّل اعمالك



عاطفياً: قد تجد نفسك منهمكاً في حل بعض القضايا الطارئة، لكنك لا تفقد القدرة على التركيز، ما يسهل عليك عدم ارتكاب الأخطاء



صحياً: قد تكون مشغولاً بصحة أحد الوالدين أو المقرّبين، أو تتقرّب أكثر من شخص في العائلة يحتاج إليك

ابراج مكتوب

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

شبكةعيونالإخبارية

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