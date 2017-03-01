حظك اليوم برج الميزان الخميس 2/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الميزان

مهنياً: الأفكار والاحتمالات والعروض والفرص تبدو كثيرة، إلا أن الاستعجال قد يبدو مسيئاً جداً لك.



عاطفياً: كن واقعياً في التعامل مع الشريك، ولا تترك الأحلام والأوهام تسيطر عليك لئلا تصطدم بواقع مغاير للحقيقة



صحياً: لا ضير في ممارسة رياضة خفيفة لا تسبب لك الإرهاق

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

شبكةعيونالإخبارية

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