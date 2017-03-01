حظك اليوم برج الأسد الخميس 2/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الأسد

مهنياً: يسود الوفاق أجواء الأسبوع الاول من الشهر، فقد تخطّط لتشارك في ترتيبات ضرورية له وتحدّد المواعيد



عاطفياً: لا تتصرف بعدوانية تجاه الحبيب، هو وحده القادر على الوقوف إلى جانبك في الملمات



صحياً: القيام ببعض التمارين الخفيفة صباحاً قبل التوجه إلى العمل، تساعد على تليين العضلات وخصوصاً في العنق وبين الكتفين

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

شبكةعيونالإخبارية

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