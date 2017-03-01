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حبس إمام مسجد لاتهامه بمحاولة التعدي جنسياً علي سيدة بالغربية

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حبس إمام مسجد لاتهامه بمحاولة التعدي جنسياً علي سيدة بالغربية حبس إمام مسجد لاتهامه بمحاولة التعدي جنسياً علي سيدة بالغربية

قررت نيابة سمنود بمحافظة الغربية، حبس إمام وخطيب مسجد تابع لمديرية الأوقاف بالغربية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاستدراجه سيدة ومحاولة التعدي عليها جنسياً داخل غرفته بالمسجد بزعم استخراج الجن.

تعود أحداث الواقعة حين تقدمت سيدة تدعى " ن.م.ا"، وزوجها ويدعى " م.م.ا" بشكوى إلى مديرية الأوقاف بالغربية تتهم فيه إمام وخطيب مسجد عبد الله بمدينة سمنود، ويدعى " عادل.ح.أ"، بخداعهما بزعم استخراج الجن من جسدها، واختلى بها داخل الغرفة وطلب من زوجها الانتظار، وبدأ يلامسها من مناطق حساسه وخلع ملابسها.
وعلى الفور تم إحالة الشكوى للنيابة الإدارية التى قررت إحالة المتهم للنيابة بعد ثبوت التهمة وأقوال شهود عيان، واتخذت قرارها السابق.

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رئيس قسم الأخبار