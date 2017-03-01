أغرب 12 سببا للإعدام فى كوريا الشمالية " تصفح الإنترنت _ التثاؤب أثناء الاجتماعات الرسمية "

سمر العشري

تكثر الشائعات والأقاويل عن القوانين الغريبة والصارمة في كوريا الشمالية، فما هي الأفعال التي تعرضك للإعدام هناك ؟

هذه الأفعال نقلا عن موقع روسيا توداى :

1- بيع وتخزين منتجات الأدب الغربي:

يعتبر بيع وتخزين منتجات الأدب الغربي من أفلام وكتب ومجلات، جريمة عقوبتها الإعدام في كوريا الشمالية.

2- الإيمان:

يعتبر الإيمان بالديانات أمرا محرما في كوريا الشمالية، ففي العام 2013 تم إعدام 80 شخصا في البلاد للعثور على الإنجيل في منازلهم.

3- عدم احترام "القائد":

يعتبر احترام رئيس الدولة أمرا إلزاميا في كوريا الشمالية، فحتى السياح الذين يزورون البلاد يلزمون بوضع الزهور عند تماثيل الرئيس الحالي ووالده المتوفي، أو يصبحون معرضين لعقوبة الإعدام.

4- مغادرة البلاد:

لا يملك أي مواطن كوري شمالي الحق بمغادرة البلاد دون تصريح رسمي، فمواطنو البلاد لهم حرية التنقل داخل حدود الدولة فقط.

5- مشاهدة الأفلام الإباحية:

تعتبر مشاهدة المواد الإباحية أو الترويج لها جريمة يعاقب عليها بالإعدام في كوريا الشمالية.



6- تصفح الإنترنت:

يعتبر تصفح مواقع الإنترنت الأجنبية جريمة يعاقب عليها في كوريا الشمالية، ويسمح للمواطنين استخدام الإنترنت لتصفح المواقع الحكومية فقط.

7- المكالمات الهاتفية لخارج البلاد:

عوقب مواطن كوري شمالي بالإعدام، العام 2013 لأنه اتصل بصديق له من كوريا الجنوبية.

8- مشاهدة المسلسلات الأجنبية:

أعدم 50 مواطنا العام 2014 بشكل علني لمشاهدتهم أفلاما ومسلسلات أجنبية.

9- الإدارة السيئة للمؤسسات أو المزارع:

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الرئيس أصدر العام 2015 أمرا بإعدام شخص مسؤول عن إدارة إحدى المزارع الحكومية بسبب سوء إدارته لها.

10- شرب وترويج المشروبات الكحولية:

يسمح لمواطني كوريا الشمالية بشرب الكحول وبيعها في أيام العطل الرسمية فقط، وأي مخالفة لهذا القانون تعرض صاحبها لعقوبة الإعدام.

11- النوم أثناء الاجتماعات الرسمية:

يعرض أي شخص قد يتثاءب أو ينام أثناء الاجتماعات الرسمية وخطابات الرئيس لعقوبة الإعدام في كوريا الشمالية.

12- الاستماع للموسيقى الأجنبية:

يعاقب بالإعدام أي مواطن كوري شمالي يستمع للموسيقى أو الأغاني والألبومات الأجنبية.

شبكةعيونالإخبارية

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