الأناضول || هجوم مسلح على ''سد النهضة''

سمر العشري

زعمت وكالة الأناضول التركية، أن القوات الإثيوبية تصدت، أمس الثلاثاء، لهجوم مسلح استهدف سد النهضة شمال غربي البلاد، بحسب مصادر سياسية.



وحسب تقرير نشرته الوكالة التركية نقلا عن مصادر سياسية مطلعة في الحكومة الإثيوبية، فإن الهجوم شنته مجموعة مسلحة تابعة للمعارضة. وتمكنت القوات الإثيوبية من أسر 8 عناصر من المجموعة المهاجمة وقتلت عددا آخرلم تحدده المصادر، كما استولت على عتاد عسكري وأسلحة تابعة للمجموعة.



وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية تفيد أن المجموعة المسلحة تتبع حركة "حركة 7 مايو" المعارضة والمحظورة التي تتهم إثيوبيا إرتيريا بإيوائها وهو ما دأبت أسمرا تنفيه.



ولم يصدر عن السلطات الإثيوبية أي بيان رسمي حول الموضوع حتى الآن، فيما يتوقع أن يصدر بيان عنها في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، كما لم تتبنّ أي جهة الهجوم.



يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن محاولة لاستهداف سد النهضة الذي يستمر العمل على تشييده على نهر النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية مع السودان.



وكانت الحكومة الإثيوبية نفذت بإجراءات أمنية مشددة حول المناطق القريبة من السد؛ واعتبرتها منطقة "محظورة" جواً وبراً.

شبكةعيونالإخبارية

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