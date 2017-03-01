إخلاء سبيل فاتن الحلو بعد اتهامها بالشروع في قتل طفلة أثناء عرض الأسود

سمر العشري

أمرت نيابة النزهة، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل فاتن الحلو، رئيس مجلس إدارة السيرك المصري الأوروبي بضمان محل إقامتها، وذلك على خفية اتهامها بالشروع في قتل الطفلة شهد أثناء محاولتها السيطرة على الأسود بأحد عروض السيرك.



واستمعت النيابة إلى مقدم البلاغ المحامي حسام سعد، الذي أكد أن حالة من الفوضى انتابت الأسود، فأطلقت فاتن الحلو ومدير السيرك أعيرة نارية للسيطرة على الأسود أثناء العرض، إلا أن مقذوفا أصاب جمجمة الطفلة شهد، وتسبب في حدوث نزيف داخلي وفقدان الوعي، نُقلت على إثرها إلى مستشفى دار الشفا.

كما استمعت النيابة لأقوال الشهود، الذين أكدوا أن أحد إداريي السيرك طالب الجماهير عبر الميكروفون بالجلوس في أماكنهم وعدم الخوف، وأن الطلقات مطاطية، لكنهم فوجئوا بعد الجلوس، بأن الدماء تسيل من رأس ووجه الطفلة.

شبكةعيونالإخبارية

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