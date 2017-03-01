إرتفاع سعر الدولار الآن على شاشات البنوك و حالة إرتفاع لسعر الدولار الآن في كل البنوك

سمر العشري

إرتفع سعر تداول العملة الأمريكية اليوم الأربعاء في البنوك المصرية رغم قرار وزارة المالية المفاجئ أمس تخفيض سعر الدولار الجمركي 25قرش حيث يكون سعر الدولار الجمركي 15.75 بدل من 16 جنيه هذا وقد زاد سعر الدولار اليوم في معظم البنوك المصرية حوالي 15قرش ليصل سعر أعلى شراء 16.15

هذا وترتفع أسعار الأخضر بالسوق السوداء نتيجة إحتياج العديد من الأشخاص و المستوردين للدولار و رفض البنوك بيع العملة و مازال الجميع في إنتظار ما ستسفر عنه الأيام و عن سعر الدولار الذي سيستقر عليه وهل هو أعلى أو أقل من السعر الحالي.

سعر الدولار الآن بالبنوك المصرية :

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تغيير كريدي أجريكول مصر 16.15 16.20 منذ 2 دقيقة البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 16.10 16.20 منذ 1 ساعة بنك قناة السويس 16.10 16.20 منذ 2دقيقة البنك التجاري الدولي 16.10 16.20 منذ 8 دقيقة المصرف المتحد 16.10 16.20 منذ 7 دقيقة بنك البركة مصر 16.10 16.20 منذ 4 دقيقة البنك المصري الخليجي 16.10 16.20 منذ 5دقيقة البنك المصري لتنمية الصادرات 16.10 16.20 منذ 6 دقائق البنك المركزي المصري 16.06 16.17 منذ 4 دقائق بنك القاهرة 16.00 16.10 منذ 5 دقائق بنك الإسكندرية 16.00 16.10 منذ 5دقيقة بنك فيصل الإسلامي المصري 16.00 16.10 منذ 5 دقيقة البنك اﻷهلي المصري 16.00 16.10 منذ 4 دقيقة بنك مصر إيران للتنمية 16.00 16.10 منذ 6 دقيقة بنك بلوم مصر 16.00 16.10 منذ 1 دقيقة البنك العربي اﻷفريقي الدولي 15.99 16.09 منذ 1دقيقة مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.92 16.00 منذ 1دقيقة إتش إس بي سي مصر 15.91 16.10 منذ 1دقيقة البنك اﻷهلي اليوناني 15.90 15.95 منذ 1دقيقة بنك مصر 15.85 15.95 منذ 1دقيقة بنك التعمير والإسكان 15.75 15.85 منذ 1 دقيقة البنك العربي مصر. 15.75 15.85 منذ 1دقيقة بنك التنمية والإئتمان الزراعي 15.70 15.80 منذ 1دقيقة

سعر الدولار الآن في السوق السوداء :

يشهد السوق السوداء في مصر هذه الأيام عودة للنشاط الكبير بعد فترة من قلة التعاملات نتيجة هبوط سعر الدولار في البنوك المصرية، و على الرغم من إستقرار أسعار الدولار بالبنوك على تلك الأرقام التي هبط إليها إلا أن أسعار الدولار عاودت الإرتفاع و القفزات من جديد في السوق الموازية نتيجة عدم قيام البنوك ببيع الدولار و الإكتفاء بالشراء فيضطر كل من يحتاج دولار للبحث عنه خارج البنوك و بأي سعر.

وقد وصل سعر الدولار بالسوق السوداء اليوم إلى 17 و 17.50 .

شبكةعيونالإخبارية

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