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تراجع جديد لأسعار الذهب اليوم فى مصر مع التعاملات المسائية اليوم 2017/3/1

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تراجع جديد لأسعار الذهب اليوم فى مصر مع التعاملات المسائية اليوم 2017/3/1 تراجع جديد لأسعار الذهب اليوم فى مصر مع التعاملات المسائية اليوم 2017/3/1

يشهد اليوم  الأربعاء 2017/3/1  انخفاض جديد  فى سلسلة تراجعات شهدتها الايام الماضية والتى كانت مجموعهما حوالى 25 جنيهاً خلال ثلاثة ايام وذلك بسبب تضارب الدولار داخل البنوك وانخفاض القوة الشرائية للدولار أمام الجنيه داخل البنوك الحكومية ويرجع السبب في هذا تذبذب أسعار الذهب والدولار طبقاً  لقرار تعويم الجنيه يقوم بمجاراة السوق حسب العرض والطلب وهذا ما يؤثر على الأسعار بطريقة كبيرة و جنونية، حيث يتوقع الخبراء الاقتصاديون؛ استمرار التذبذب بين الانخفاضات والارتفاعات في الأيام القليلة القادمة بسبب عودة تذبذب أسعار الدولار داخل البنوك الحكومية مقابل الجنيه ومع اقتراب تسلم الدفعة الثانية من القرض المقرر من صندوق النقد الدولي بعد تطبيق الشروط الجديدة والنظر في الأمر من قبل الصندوق.

سعر الذهب في مصر اليوم تراجع جديد في تعاملات اليوم :

  • سعر الذهب عيار 24 إلى 677 جنيهاً مصرياً للجرام الواحد داخل محلات الصاغة لتسجل أسعار الذهب اليوم في مصر  تراجعا جديدا استمرارا لسلسلة تراجعات فى تعاملات الثلاثة ايام السابقة والتى تقدر التراجعات بقيمة 25 جنيها خلال التعاملات مجارياً داخل البنوك.
  • كذلك وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 592 جنيهاً للجرام الواحد ويعتبر هو الأكثر تداولات في السوق المصرية داخل محلات الصاغة لتسجل أسعار الذهب اليوم في مصر  تراجعا جديدا استمرارا لسلسلة تراجعات فى تعاملات الثلاثة ايام السابقة والتى تقدر التراجعات بقيمة 25 جنيها خلال التعاملات مجارياً سعر الدولار داخل البنوك.
  •  كما وصل سعر الذهب عيار  18 إلى 507 جنيهاً للجرام الواحد داخل محلات الصاغة لتسجل أسعار الذهب اليوم في مصر  تراجعا جديدا استمرارا لسلسلة تراجعات فى تعاملات الثلاثة ايام السابقة والتى تقدر التراجعات بقيمة 25 جنيها خلال التعاملات مجارياً سعر الدولار داخل البنوك.
  • ووصل سعر الجنية الذهب إلى 4736 جنيهاً بتراجع 20 جنيهاً كاملة فى سعر اليوم.
  • كما وصلت سعر الأوقية عالميا 1248 دولار في ليتراجع  السعر العالمي للذهب  اليوم بواقع 3 دولار بالمقارنة بأسعار أمس.

والجدير بالذكر أنه يضاف على كل جرام من الذهب مصنعية و ضريبة دمغة بخلاف الأسعار المعلنة التي تمثل سعر الجرام الخام دون تشكيلة  طبقاً لما هو سائد في السوق حيث تختلف المصنعية في محلات الصاغة من تجار إلى أخر حسب درجة نقاوة الذهب ومدى شكله وصعوبة تصميمه، كما أن بعض التجار يتحكمون في السعر الدارج يومياً للمصنعية التي من خلال إضافتها لجرام الذهب حسب العرف السائد بينهم .

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رئيس قسم الأخبار

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