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أسعار الدواجن واللحوم اليوم الاربعاء 1/3/2017 بالأسواق المصرية

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أسعار الدواجن واللحوم اليوم الاربعاء 1/3/2017 بالأسواق المصرية أسعار الدواجن واللحوم اليوم الاربعاء 1/3/2017 بالأسواق المصرية

تشهد  اللحوم والدواجن والأسماك عدم استقرار في الأسواق المصرية وذلك عقب ما كانت تشهده الايام السابقة  من ارتفاع بالاسواق ، في ظل معاودة ارتفاع الدولار عن الايام الماضية امام الجنية والذي بدورة يؤدي الي زيادة الاسعار .

اللحوم اليوم الأربعاء :

  • اللحم الكندوز : وصل سعره اليوم إلى 130 جنيه.
  • اللحم كندوز صغير: وصل سعره اليوم إلى 120 جنيه.
  • اللحم الضأن  : وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.
  • اللحم الضان بعظم: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.
  • اللحم البتلو : وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.
  • اللحم البتلو بعظم: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء :

  • الفراخ البيضاء : وصل سعر الكيلو إلى 23 جنيه.
  • الدجاج البلدي : وصل سعر الكيلو إلى 32 جنيه.
  • اللحم الساسو: وصل سعر الكيلو إلى 32  جنيه.
  • الكتكوت الابيض : وصل سعر الواحد اليوم من 5.50 الي 5.75 جنية.
  • الكتكوت الساسو: وصل سعر الواحد اليوم من 3 الي 3.25 جنية.
  • لحم امهات: وصل سعر الواحد الكيلو إلى 22 جنية.
  • كرتونة البيض الأحمر : أقل سعر 28.25 جنية أعلى سعر 28.75 جنية.
  • سعر كرتونة البيض الأبيض : أقل سعر 27.25 جنية أعلى سعر 27.75 جنية
  • كرتونة البيض بلدي : أقل سعر 35.50 جنية أعلى سعر 36.00 جنية

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رئيس قسم الأخبار

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