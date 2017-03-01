أسعار الدواجن واللحوم اليوم الاربعاء 1/3/2017 بالأسواق المصرية

سمر العشري

تشهد اسعار اللحوم والدواجن والأسماك عدم استقرار في الأسواق المصرية وذلك عقب ما كانت تشهده الايام السابقة من ارتفاع بالاسواق ، في ظل معاودة ارتفاع الدولار عن الايام الماضية امام الجنية والذي بدورة يؤدي الي زيادة الاسعار .

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء :

اللحم الكندوز : وصل سعره اليوم إلى 130 جنيه.

اللحم كندوز صغير: وصل سعره اليوم إلى 120 جنيه.

اللحم الضأن : وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

اللحم الضان بعظم: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم البتلو : وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم البتلو بعظم: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء :

الفراخ البيضاء : وصل سعر الكيلو إلى 23 جنيه.

الدجاج البلدي : وصل سعر الكيلو إلى 32 جنيه.

اللحم الساسو: وصل سعر الكيلو إلى 32 جنيه.

الكتكوت الابيض : وصل سعر الواحد اليوم من 5.50 الي 5.75 جنية.

الكتكوت الساسو: وصل سعر الواحد اليوم من 3 الي 3.25 جنية.

لحم امهات: وصل سعر الواحد الكيلو إلى 22 جنية.

كرتونة البيض الأحمر : أقل سعر 28.25 جنية أعلى سعر 28.75 جنية.

سعر كرتونة البيض الأبيض : أقل سعر 27.25 جنية أعلى سعر 27.75 جنية

كرتونة البيض بلدي : أقل سعر 35.50 جنية أعلى سعر 36.00 جنية

شبكةعيونالإخبارية

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