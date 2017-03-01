أسعار الدواجن واللحوم اليوم الاربعاء 1/3/2017 بالأسواق المصرية

تشهد اسعار اللحوم والدواجن والأسماك عدم استقرار في الأسواق المصرية وذلك عقب ما كانت تشهده الايام السابقة من ارتفاع بالاسواق ، في ظل معاودة ارتفاع الدولار عن الايام الماضية امام الجنية والذي بدورة يؤدي الي زيادة الاسعار .
أسعار اللحوم اليوم الأربعاء :
- اللحم الكندوز : وصل سعره اليوم إلى 130 جنيه.
- اللحم كندوز صغير: وصل سعره اليوم إلى 120 جنيه.
- اللحم الضأن : وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.
- اللحم الضان بعظم: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.
- اللحم البتلو : وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.
- اللحم البتلو بعظم: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.
أسعار الدواجن اليوم الأربعاء :
- الفراخ البيضاء : وصل سعر الكيلو إلى 23 جنيه.
- الدجاج البلدي : وصل سعر الكيلو إلى 32 جنيه.
- اللحم الساسو: وصل سعر الكيلو إلى 32 جنيه.
- الكتكوت الابيض : وصل سعر الواحد اليوم من 5.50 الي 5.75 جنية.
- الكتكوت الساسو: وصل سعر الواحد اليوم من 3 الي 3.25 جنية.
- لحم امهات: وصل سعر الواحد الكيلو إلى 22 جنية.
- كرتونة البيض الأحمر : أقل سعر 28.25 جنية أعلى سعر 28.75 جنية.
- سعر كرتونة البيض الأبيض : أقل سعر 27.25 جنية أعلى سعر 27.75 جنية
- كرتونة البيض بلدي : أقل سعر 35.50 جنية أعلى سعر 36.00 جنية