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رسميًا || التموين تقرر خفض سعر الأرز التمويني خلال هذا الشهر وتطرح "الأرز" لأول مرة بدون تحديد كمية معينة لكل مواطن

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رسميًا || التموين تقرر خفض سعر الأرز التمويني خلال هذا الشهر وتطرح "الأرز" لأول مرة بدون تحديد كمية معينة لكل مواطن رسميًا || التموين تقرر خفض سعر الأرز التمويني خلال هذا الشهر وتطرح "الأرز" لأول مرة بدون تحديد كمية معينة لكل مواطن

في تصريحات جديدة له اليوم أكد رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة والتجارة الداخلية "جمال الشرقاوي" ، أن وزارة التموين ستقوم بتغيرات في الأرز هذا الشهر ، حيث سيتم طرح الأرز على بطاقات التموين بدون أن يتم تحديد أي كميات للصرف وهذا سيحدث لأول مرة، كما سيتم تخفيض سعر الأرز ليصبح سعر الكيلو هذا الشهر 6.50 جنية، بدلا من 7.50 جنية، وعلى هذا يكون قد إنخفض سعر الكيلو جنية واحد مقارنتا بشهر فبراير الماضي .
وقد جاءت هذه القرارات في تصريحات وزير التموين الدكتور "علي مصيلحي" ، حيث قرر في مؤتمر له أمس الثلاثاء الموافق 28 من شهر فبراير الماضي، تخفيض أسعار الأرز الهندي بقيمة جنية واحد للكيلو، كما أضاف في تصريحاته، أنه سيتم إضافة الأرز على البطاقات التموينية للمواطنين دون تحديد أي كميات للمستفيدين .

أما عن باقي السلع التموينية خلال شهر مارس، فسوف تطرح وزارة التموين عبوة الزيت بسعر 12 جنية، أما كيلو السكر فسيكون سعره، ثماني جنيهات للكيلو .

كما قد صرح وزير التموين خلال مؤتمره الصحفي، أن وزارة التموين قد وافقت على إعطاء أصحاب البطاقات التموينية الذين يقومون بالتقدم بشكل تطوعي للتنازل على البطاقات التموينية الخاصة بهم بسبب حالات السفر وحالات الوفاة، مهلة ممتدة من بداية شهر مارس الجاري حتى نهاية شهر أبريل القادم حتى يتمكنو من تقديم البطاقات المتنازل عنها للوزارة .

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