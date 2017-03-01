قصة صالح سليم مع حب عمره الأول والأخير .. والسبب الغريب لمشاجرة العروسين في حفل الزفاف

سمر العشري

صالح سليم أسطورة الكرة المصرية ومعشوق الجماهير حتي بعد وفاته، والأغلب يعرف تاريخه الكروي جيدا وبطولاته التي لأزالت محفورة في القلوب، ولكن هناك جزء مظلم لم يتعرف عليه الكثيرون في حياة صالح سليم هي حياة الشخصية وزوجته حب عمره وكيف بدأت تلك القصة، سوف نتطرق إلي ذلك الجانب المختلف من حياة صالح سليم في الأسطر القادمة .

وقد دق قلب صالح سليم للمرة الولي والخيرة أيضا بحب زوجته السيدة زينب لطفي، وكان ذلك أثناء إعجابه بها علي متن باخرة كانت متجهة إلي الحوا مدية، وتطورت بعده العلاقة بينهما ونمت قصه الحب عبر أسلاك التليفون وفي صالات السينما وأيضا بالنادي الأهلي بالجزيرة، وكان ذلك مع أصدقائهم وأقاربهم.

وبعد ذلك بفترة قصيرة قرر صالح سليم الذهاب وخطبه حبيبته، وبدا بمفاتحه والده في أمر الزواج وكان رد فعل والده هو الرفض والغضب وقال له "عايزني أروح أفاتح أبوها في حكاية جواز، وأقوله لو سمحت جوز بنت حضرتك للأستاذ صالح، اللي كل مؤهلاته لحد دلوقتى انه بيلعب كورة!!" ولم يكن صالح سليم قد تخرج من كليه التجارة بعد، ولكن صالح سليم أصر علي موقفه وعلي الارتباط بالفتاة التي تعلق قلبه بها، وصدم صالح للمرة الثانية حينما رفض والد "زينب" أيضا الموافقة علي تلك الزيجة وإتمامها، ولكن بعد فتره من محاولات الإقناع من الطرفين رضخ الجميع ووافقوا علي ارتباط صالح وزينب ولكن تم تأجيل الزفاف حتي ينتهي صالح من دراسته في الكلية.

وبعد أن أتم صالح دراسته وحصل علي الشهادة العليا، اجتمعت الأسرتين واتفقا علي أمور الزواج المعتادة، وقد فاجئ والد العروسة زينب جميع الموجودين بإلغاء مؤخر الصداق وطلب مهر قدره 25 قرش فقط، وأضاف انه لا يحتاج سوي إسعاد ابنته فقط لأغير، وانه إذا جاء يوم وأرادت الطلاق فسوف يفعل أقصي ما بوسعه لحمايتها.

وحسب رواية الصحفي ياسر أيوب أن بعد إتمام عقد القران، تم أقامه حفلان للزفاف، حفل أقيم لكبار المدعوين وأقيم بالدور الأرضي وأحيت تحية كاريوكا ومحمد عبده صالح ذلك الحفل، وحفل أخر تم أقامه للشباب وكان بالدور العلوي وتم إحيائه من قبل الفنان بوب عزام، ولكن حدث خلاف بين العروسة والعريس ونشبت مشادة وكانت علي “الكوشة” فقد رفض العريس صالح سليم الجلوس علي الكوشة، بينما أصرت زينب العروسة الجلوس علي الكوشة، وبعد جذب وشد رضخ صالح لطلب عروسته وجلس أخيرا علي الكوشة وكانت تلك هي المرة الأولي والأخيرة.

شبكةعيونالإخبارية

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