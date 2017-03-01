تسجيل فيديو منسوب لـ"داعش" ولأول مرة .. يتضمن تهديد الصين

ينحدر الاويغور الصينيون من منطقة تسمى شاينجيانغ شمال غرب الصين التي تتجه بحياز أسيا الوسطى الذين يتحدثون التركية وعددهم نحو خمسة عشرة مليون نسمة ،ويشتكون بتعرضهم إلى تمييز ثقافي وديني من الصين.

كان المشهد في الفيديو الذي تناقلته حسابات تكفيرية وجهادية علي الإنترنت عبارة عن أحد مسلحي داعش يحمل سكين وهدد الصين قبل أن يذبح أحد الضحايا ويتهمه بأنه مخبر في التسجيل، يهدد مسلح الصين وهو يحمل سكينا قبل أن يذبح رجلا اتهمه بأنه "مخبر" وقال المسلح :

"أيها الصينيون الذين لا يفهمون لسان الناس. نحن جنود الخلافة وسنأتي إليكم لنوضح لكم بلسان السلاح لنسفك الدماء كالأنهار ثأرا للمسلمين" ،و قد اكد أن الصين أصبحت من أهداف الجهاديين .

في ذات السياق قالت السلطات الصينية أن بعض الاويغور الذين قد فروا من البلاد من سعى إلى الحصول على تدريبات مع المتطرفين في سوريا حتي يعودوا بعد ذلك للقتال للحصول على الاستقلال في منطقة شينجيانغ.

وقد حذرت الصين عدة مرات من أن هناك قوى متطرفة من الخارج تقف بشدة وراء فكرة تنفيذ عمليات إرهابية في منطقة شينجيانغ ومناطق غيرها من البلاد، مما دفع السلطات الصينية إلى شن حملة قمع قوية وقاسية.