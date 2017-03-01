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إنخفاض سعر الزيت والسكر في الأسواق عقب إنخفاض سعر الدولار الجمركي

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إنخفاض سعر الزيت والسكر في الأسواق عقب إنخفاض سعر الدولار الجمركي إنخفاض سعر الزيت والسكر في الأسواق عقب إنخفاض سعر الدولار الجمركي

أول إنخفاض غير متوقع لسعر الزيت والسكر في بعد تراجع أمام الجنية المصري وقرار بتخفيض الدولار الجمركي الذي وصل الى 15.75 ليسجل اليوم سعر طن الزيت 16 ألف جنيها بنسبة  تراجع تصل الى 900 جنيها لدى شركات القطاع الخاص بينما سجل سعر طن السكر 10.775 جنيه ليسجل إنخفاض يصل الى 675.

وأكد "ماجد مصطفى" صاحب شركة السكرية للتعبئة صحة إنخفاض السكر والزيت منذ يومين وفي حالة إستمرار تراجع الدولار سيزيد من إحتمالات تراجع سعر الزيت والسكر بالسوق المحلي موضحا أن سعر السكر تراجع ليسجل متوسط سعر البيع للطن السائب 10775 جنيه مقابل 11100 الف جنيها والمعبأ بـ 11100 ألف جنيه مقابل 11400 جنيها مشيرا أن سعر السكر مرشح للتراجع في الأيام القادمة مع تراجع سعر الدولار وقال ماجد أن إرتفاع الأسعار زاد بشكل كبير لدرجة لا يتحمله السوق لذلك من مصلحة الجميع خفضها لتحريك المبيعات .

كما شهد زيت الصويا إنخفاض ليسجل 16 ألف جنيها مقابل 16900 جنيها في الأسبوع الماضى على خلفية تراجع الدولار قرابة 16% من قيمته بعد إستقراره بالبنوك وأن الأسواق شهدت تداول عبوات الزيت بسعر أقل ذلك لزيادة نسبة خلطه بزيت بذرة القطن وعدم تكريره أكثر من مرة بما يخفض تكلفته ومن المقرر أن يصل سعر زجاجة الزيت الى17جنيها بدلا من 21 جنيها بينما سجل سعر كيلو السكر 9 جنيه بدلا من 13جنيها للكيلو .

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رئيس قسم الأخبار

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