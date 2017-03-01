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بالصور || بعد رفضهم إضافة البنات للجروب .. مؤسس صفحة أول جروب لتعليم الطبخ للرجال "لا حوجة للستات"

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بالصور || بعد رفضهم إضافة البنات للجروب .. مؤسس صفحة أول جروب لتعليم الطبخ للرجال "لا حوجة للستات" بالصور || بعد رفضهم إضافة البنات للجروب .. مؤسس صفحة أول جروب لتعليم الطبخ للرجال "لا حوجة للستات"

ظروف الغربة دفعت عدد من الشباب لتأسيس جروب خاص للرجال فقط وقام أعضاء الجروب  برفع شعار يحمل عبارة اخدم نفسك بنفسك والذي يهدف لتعليم الرجال الطبخ تجنبا للجوء لتناول الطعام بالمطاعم أو الأكل من الشارع لذا قام هؤلاء الشباب بالتوجه للفيسبوك وقاموا بإنشاء جروب خاص بالرجال فقط يحمل اسم "هناكل إيه النهاردة - للرجال فقط" وقد بلغ الأعضاء بالجروب لحوالي 8 آلاف عضو .

والاشتراك بالجروب الجديد للرجال لتعليم الطبخ له عدة شروط ومواصفات يجب الالتزام بها في الجروب وأبرزها  عدم قبول أعضاء من النساء بالجروب وذلك لأنهم يقومون بالتعليق بسخرية على الأكلات التي يتم إعدادها، يشترط الجروب على الأعضاء القيام بكتابة التفاصيل الخاصة بالأكلة التي تم نشرها ونشر صورة للشاب وما يقوم بارتدائه بالمطبخ والأفضل ارتداء مريلة وطاقية على الشعر لمنع سقوطه.

حيث الشروط تضمنت أيضا أنه في حال عدم نجاح الأكلة يجب نشرها للتعرف على أسباب عدم نجاح الشاب في طبخها والاستفادة من الخبراء بالجروب من أجل أن يستفيد الجميع .

كما أوضح علي جمعة صاحب الفكرة الأولى الخاصة بإنشاء الجروب بأن اضطراره للسفر بعيدا عن محافظته من أجل الدراسة دفعته للقيام بإعداد الطعام بنفسه والاعتماد على نفسه فقط وقام في البداية بإنشاء الجروب من أجل أن  يتم تبادل الخبرات ومساعدة الآخرين وبعد أن وجد تفاعل كبير من الأعضاء بدأت الفكرة في الظهور والقيام بنشرها.

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رئيس قسم الأخبار