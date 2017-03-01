قانون جديد || ينص على إلزام التجار بتسعير المنتجات إجباريًا

سمر العشري

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية "علي مصليحي" ،ان ما ينص عليه قانون المستهلك الجديد ،يلزم التاجر بوضع قيمة السعر الخاص بالمنتج على العبوة ،وذلك حرصا على ضبط الاسعار والحد من التلاعب بأسعار السلع في الاسواق كما يحدث مؤخرا .

اكد مصليحي ان ما ينص عليه قانون حماية المستهلك ،مطابق لقواعد الاقتصاد الحر والذي تسير عليه البلاد ،لذا فلابد ان يلتزم التجار بتطبيق القانون والحرص على وضع سعر المنتج على عبوته فيما يخص جميع السلع ،حتى يتم ضبط الاسعار .

اشار مصيلحي انه سيتم تحديد سعر متوسط الدولار ،حتى يتم ضبط وتحديد متوسط اسعار السلع ،وايضا تحديد هوامش الارباح للتجار ،وذلك لما يشهده سعر الدولار من تغيرات يومية ،مما سيؤثر على سعر السلع ،ويعطي فرصة للتجار للتلاعب بالأسعار ،لذلك فان الزامهم بوضع السعر على المنتج هو الحل .

شبكةعيونالإخبارية

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