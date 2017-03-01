أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الأهلي يقهر الزمالك ويُتوج بالسوبر الإفريقي لليد -
بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه -
شيري ستوديو - الفنانة / هند صبري ... كان حلم حياتي إن صوتي يكون حلو وتغني مع شيرين " سلملي عليه " -
شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... أنا مطلبتش من مراتي إنها تقعد في البيت وتسيب الغناء -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يبدع ويتألق في الغناء " مبهزرش " -
وزير المالية يعلن صرف علاوة ال 10 % الشهر المقبل وبأثر رجعي من شهر يوليو الماضي -
وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها -
برومو الحبيب علي الجفري في مساء dmc -
ننشر التفاصيل الكاملة للتعديلات على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة قبل إقراره.. ورأي وزارة الدفاع والمحكمة الدستورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

قانون جديد || ينص على إلزام التجار بتسعير المنتجات إجباريًا

Google+ Print
قانون جديد || ينص على إلزام التجار بتسعير المنتجات إجباريًا قانون جديد || ينص على إلزام التجار بتسعير المنتجات إجباريًا

صرح وزير والتجارة الداخلية "علي مصليحي" ،ان ما ينص عليه قانون المستهلك الجديد ،يلزم التاجر بوضع قيمة السعر الخاص بالمنتج على العبوة ،وذلك حرصا على ضبط الاسعار والحد من التلاعب بأسعار السلع في الاسواق كما يحدث مؤخرا .

اكد مصليحي ان ما ينص عليه قانون حماية المستهلك ،مطابق لقواعد الاقتصاد الحر والذي تسير عليه البلاد ،لذا فلابد ان يلتزم التجار بتطبيق القانون والحرص على وضع سعر المنتج على عبوته فيما يخص جميع السلع ،حتى يتم ضبط الاسعار .

اشار مصيلحي انه سيتم تحديد سعر متوسط الدولار ،حتى يتم ضبط وتحديد متوسط السلع ،وايضا تحديد هوامش الارباح للتجار ،وذلك لما يشهده من تغيرات يومية ،مما سيؤثر على سعر السلع ،ويعطي فرصة للتجار للتلاعب بالأسعار ،لذلك فان الزامهم بوضع السعر على المنتج هو الحل .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

«المركزي» يرفع سعر الدولار قرشين خلال التعاملات المسائية

«المركزي» يرفع سعر الدولار قرشين خلال التعاملات المسائية