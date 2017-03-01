بعد قضية الخلع || الفنانة "لقاء سويدان" تفتح النار على الفنان حسين فهمي و تطالبه بحقوقها الشرعية كمطلقة

سمر العشري

قامت المذيعة السابقة والفنانة المصرية لقاء سويدان، بشن هجومًا كبيراً على طليقها الفنان "حسين فهمي" ، عبر صفحتها علي "الفيسبوك" وكتبت لأول مرة بعد انفصالهما :

"الراجل اللي يجيب سيرة واحدة ست كان متزوجها بشكل مش كويس ويخوض فيها ويشتمها يبقى غير سوي، أنا لن أرد الإهانة.. حسبي الله ونعم الوكيل.. أنت عندك بنات وكما تدين تدان" .

والجدير بالذكر أن الفنانة لقاء سويدان نفت في تصريحات صحفية أنها تنازلت عن طلبها نفقة ومؤخر صداق من الفنان حسين فهمي وقيمته 5 مليون جنيه وأكدت على أنها متمسكة بحقوقها وهي لا تريد سوى شرع الله وبتطبيقه وتنفيذ القانون وهي تثق في العدالة والقضاء المصري.

شبكةعيونالإخبارية

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