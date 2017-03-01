أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الأهلي يقهر الزمالك ويُتوج بالسوبر الإفريقي لليد -
بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه -
شيري ستوديو - الفنانة / هند صبري ... كان حلم حياتي إن صوتي يكون حلو وتغني مع شيرين " سلملي عليه " -
شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... أنا مطلبتش من مراتي إنها تقعد في البيت وتسيب الغناء -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يبدع ويتألق في الغناء " مبهزرش " -
وزير المالية يعلن صرف علاوة ال 10 % الشهر المقبل وبأثر رجعي من شهر يوليو الماضي -
وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها -
برومو الحبيب علي الجفري في مساء dmc -
ننشر التفاصيل الكاملة للتعديلات على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة قبل إقراره.. ورأي وزارة الدفاع والمحكمة الدستورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير

بعد قضية الخلع || الفنانة "لقاء سويدان" تفتح النار على الفنان حسين فهمي و تطالبه بحقوقها الشرعية كمطلقة

Google+ Print
بعد قضية الخلع || الفنانة "لقاء سويدان" تفتح النار على الفنان حسين فهمي و تطالبه بحقوقها الشرعية كمطلقة بعد قضية الخلع || الفنانة "لقاء سويدان" تفتح النار على الفنان حسين فهمي و تطالبه بحقوقها الشرعية كمطلقة

قامت المذيعة السابقة والفنانة المصرية لقاء سويدان، بشن هجومًا كبيراً على طليقها الفنان "حسين فهمي" ، عبر صفحتها علي "الفيسبوك" وكتبت لأول مرة بعد انفصالهما :

"الراجل اللي يجيب سيرة واحدة ست كان متزوجها بشكل مش كويس ويخوض فيها ويشتمها يبقى غير سوي، أنا لن أرد الإهانة.. حسبي الله ونعم الوكيل.. أنت عندك بنات وكما تدين تدان" .

والجدير بالذكر أن الفنانة لقاء سويدان نفت في تصريحات صحفية أنها تنازلت عن طلبها نفقة ومؤخر صداق من الفنان حسين فهمي وقيمته 5 مليون جنيه وأكدت على أنها متمسكة بحقوقها وهي لا تريد سوى شرع الله  وبتطبيقه  وتنفيذ القانون وهي تثق في العدالة والقضاء المصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار