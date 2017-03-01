تسمم 36 تلميذا بتسمم في راس غارب بسبب وجبة سمك

سمر العشري

أصيب عدد من التلاميذ بمدرسة برأس غارب بالتسمم ويبلغ عدد التلاميذ 36 تلميذ وقامت على الفور سيارات الإسعاف والتي بلغت أعدادها 155 سيارة بنقلهم للمستشفى المركزي من أجل أن يتم عمل الإسعافات اللازمة لهم بعد أن أصيبوا بإسهال وقيء ويشعروا بألم بالمعدة متواصل وذلك نتيجة تناولهم لوجبة أرز وسمك تسببت في تعرضهم للإصابة بالتسمم .

وقد صرحت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر بأن التلاميذ قد أصبحت الحالة الصحية لهم مستقرة وأكدت أيضا بأنه قد أرسلت لجنة تابعة للطب الوقائي سوف تقوم بتحليل للوجبات الغذائية التي يتم تقديمها للتلاميذ .

كما أعلنت مديرة مديرية التربية والتعليم الدكتورة نورا فاضل بأن الحالة الصحية للتلاميذ مستقرة وأنه قد تم إرسال لجنة تقصي تابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للتحقيق في أسباب إصابة التلاميذ بحالات التسمم .

ويبلغ التلاميذ المصابين بحالات تسمم أعمار تتراوح بين خمس واثني عشر عام تبعا لتصريحات مصادر طبية بالمستشفى .

شبكةعيونالإخبارية

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