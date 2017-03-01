جدول امتحانات الثانوية العامة 2017 المقترح يبدأ من الأحد 4 يونيو وتنتهى الخميس 22 يونيو

سمر العشري

انتهت وزارة التربية والتعليم من جدول امتحانات الثانوية العامة وأعلنت اليوم الوزارة عن الجدول المقترح من الوزارة علي أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر وتم مناقشة الجدول ومناقشة النظام الجديد بنظام البوكليت والذي يتضمن ضم ورقتي الأسئلة والإجابة في كراسة واحدة ومن خلال موقع نجوم مصرية نقدم لكن الجدول المقترح لامتحانات الثانوية العامة لعام 2017 والتي تبدأ من 4 يونيو 2017 وينتهي في يوم 22 يونيو 2017 ويشمل الامتحانات 9 أيام امتحانات فعلية لمدة 3 أسابيع كاملة وكل يوم فيه اكثر من امتحان.

جدول الثانوية العامة المقترح :

الأحد الموافق 4 يونيو 2017 امتحان اللغة العربية ومادة التربية الدينية .

يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2017 امتحان اللغة الأجنبية ثانية ومادة الاقتصاد .

الخميس الموافق 8 يونيو 2017 امتحان اللغة الأجنبية الثانية ومادة التربية الوطنية .

الأحد الموافق 11 يونيو 2017 امتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية علوم ورياضة ومادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية .

يوم الثلاثاء 13 يونيو 2017 امتحان الرياضيات البحتة .

"التفاضل والتكامل" لشعبة رياضية و "الأحياء" لشعبة علمي علوم والجغرافيا للشعبة الأدبية .

الخميس الموافق 15 يونيو 2017 امتحان مادة الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية" لشعبة علمي رياضة .

يوم الأحد 18 يونيو 2017 امتحان مادة الكيمياء لشعبة علمي علوم ورياضة وامتحان مادة علم النفس والاجتماعي لشعبة أدبي وامتحان مادة الإحصاء لجميع الطلاب .

يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2017 امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" لشعبة علمي رياضة .

يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2017 امتحان مادة الرياضة التطبيقية "الاستاتيكا" لشعبة علمي رياضة والجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم ومادة الفلسفة والمنطق لشعبة أدبي.

شبكةعيونالإخبارية

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