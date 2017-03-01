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«زراعة البرلمان» تكشف سبب ارتفاع أسعار الأسماك

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«زراعة البرلمان» تكشف سبب ارتفاع أسعار الأسماك «زراعة البرلمان» تكشف سبب ارتفاع أسعار الأسماك

قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والثروة السمكية بمجلس النواب، إن السر وراء ارتفاع الأسماك خلال الوقت الحالي يرجع إلى بدء فترة التبويض وستستمر لمدة ثلاثة أشهر، وتقوم خلالها بمنع الصيد بجميع السواحل والبحار؛ للحفاظ علي الثروة السمكية مما يزيد من أسعار الأسماك.
 
وأضاف "ملك"،  أن موجة الغلاء الحالية حقيقية، والبعض منها مفتعل وغير مبرر، موضحًا أن ارتفاع أسعار السمك غير مبرر نتيجة الجشع.
 
وشهدت الأيام القليلة الماضية، ارتفاعًا جنونيًا في أسعار الأسماك بزيادة وصلت إلى 60% عن الموسم الماضي.
 

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