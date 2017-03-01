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ببساطة ضع شريحة من البصل داخل الجورب أسفل كعب القدم قبل النوم وستعالج هذه الأمراض المشهورة

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ببساطة ضع شريحة من البصل داخل الجورب أسفل كعب القدم قبل النوم وستعالج هذه الأمراض المشهورة ببساطة ضع شريحة من البصل داخل الجورب أسفل كعب القدم قبل النوم وستعالج هذه الأمراض المشهورة

هذه الوصفة المنزلية تبدو بسيطة لكنها حقيقية، فهو أسلوب ديتوكس طبيعي 100% من أجل تخليص الجسم من السموم بدون أن تفعل أي شيء آخر سوى وضع شريحة من البصل داخل الجورب قبل أن تنام، وذلك لأن مسام قدم الرجل تتفاعل مع شريحة البصل التي تعتبر مضاد حيوي طبيعي يقضي على السموم بل يمتصها من القدم بصورة طبيعية للغاية أثناء عملية التعرّق.

خطوات العمل:


أولًا – اشتري بصل طازج من الحجم الكبير ويفضل البصل الأحمر.
ثانيًا – أحضري سكين وقومي بتقطيع البصلة الواحدة إلى شرائح.
ثالثًا- اغسل قدميك بالماء والصابون وجففهما جيدًا.
رابعًا – ضع شريحة من البصل أسفل جورب قطني قبل النوم مباشرة.

 

الفوائد العجيبة لوضع البصل أسفل كعب القدم:


أولًا- سيقوم بتنظيف دمك حيث يمتصل البصل حمض الفسفوريك عبر القدم ويقوم بتنقية الدم من أي سموم.

ثانيًا- البكتريا والجراثيم الموجودة في الدم سيتم امتصاصهم من القدم وقتلهم في الحال.

ثالثًا – تواجد شريحة البصل في القدم يؤثر على نقاط اتصال عصبي في جميع أنحاء الجسم ما يؤدي إلى الشعور بالاسترخاء وانهاء بعض الآلام الناتجة عن الضغوط.

ربعًا- ربما يبدو الأمر غريب لكن قدمك في الواقع ستكون رائحتها أفضل فشريحة البصل تقضي على السموم الموجودة في القدم وتنقي رائحتها.

 

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