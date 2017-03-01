أسعار العملات اليوم الأربعاء 1-3-2017 في بنك مصر

بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في مصر في تحديد أسعار الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأربعاء :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥١.٣١٨٢
|٥١.٤٥٦٢
|03/1 1:10 ص
|دينار بحريني
|٤١.٥٤٨٥
|٤١.٦٧٥٧
|03/1 1:10 ص
|ريال عماني
|٤٠.٧٠١٣
|٤٠.٨٠٨٦
|03/1 1:10 ص
|ريال قطري
|٤.٣٠٣٥
|٤.٣١٥
|03/1 1:10 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٢٦٦٣
|٤.٢٧٨٣
|03/1 1:10 ص
|ريال سعودي
|٤.١٧٨٤
|٤.١٨٩٨
|03/1 1:10 ص
|دينار أردني
|٢٢.١٢٠٣
|٢٢.١٨٢٩
|03/1 1:10 ص
|كرون دنماركي
|٢.٢٢٨٨
|٢.٢٤
|03/1 1:10 ص
|جنيه إسترليني
|١٩.٤٦٦٨
|١٩.٥٥٦٩
|03/1 1:10 ص
|يورو
|١٦.٥٦٤٨
|١٦.٦٥١٧
|03/1 1:10 ص
|دولار أمريكي
|١٥.٦٧
|١٥.٧٢
|03/1 1:10 ص
|فرنك سويسري
|١٥.٥١٣٣
|١٥.٦٠٢٩
|03/1 1:10 ص
|ين ياباني
|١٣.٨٨٩٤
|١٣.٩٧٠١
|03/1 1:10 ص
|دولار استرالي
|١٢.٠١٧٣
|١٢.٠٨٢٦
|03/1 1:10 ص
|دولار كندي
|١١.٨٧٥٧
|١١.٩٣٠٣
|03/1 1:10 ص
|كرون نرويجي
|١.٨٦٩٤
|١.٨٧٩٤
|03/1 1:10 ص
|كرون سويدي
|١.٧٢٦٦
|١.٧٣٥١
|03/1 1:10 ص