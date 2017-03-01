سعر الريال السعودي اليوم الاربعاء 1/3/2017 بالبنوك وارتفاع بالسوق الموازي

سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.24 جنيه مصري في بنك HSBC ، وفي حالة البيع 4.19 جنيه مصري في بنك مصر ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .
سعر الريال اليوم الاربعاء في البنوك :
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|بنك-مصر-إيران-للتنمية
|4.1291
|4.2703
|التنمية-والإئتمان-الزراعي
|4.1684
|4.2199
|مصرف-ابو-ظبي
|4.2203
|4.2666
|البنك-المصري-الخليجي
|4.2101
|4.2379
|بنك-سايب
|4.1994
|4.2267
|البنك-الأهلي
|4.1864
|4.1998
|بنك-البركة
|4.0787
|4.2654
|بنك-القاهرة
|4.1425
|4.2150
|بنك-الاسكندرية
|4.1999
|4.2314
|البنك-العربي-الافريقي
|4.1733
|4.2237
|البنك-المركزي
|4.2043
|4.2319
|بنك-مصر
|4.1784
|4.1898
|بنك-بلوم-مصر
|4.1998
|4.2266
|بنك-فيصل-
|4.1642
|4.2132
|كريدي-أجريكول
|4.2175
|4.2666
|بنك-التعمير-والإسكان
|4.1010
|4.8080
|بنك-بيريوس
|4.2024
|4.2292
|بنك-قناة-السويس
|4.1864
|4.2131
|المصرف-المتحد
|4.1645
|4.2133
|البنك-التجاري-الدولي
|4.1862
|4.2133
|البنك-المصري-لتنمية-الصادرات-و-الورادات
|0.0000
|0.0000
|البنك-الأهلي-المتحد
|4.1900
|4.2300
|بنك-المشرق
|4.2300
|4.2500
|بنك-الاستثمار-العربي
|4.2100
|4.2300
|بنك-HSBC
|4.2400
|4.2900
سعر الريال اليوم في السوق السوداء :
أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي 4.52 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.62 جنيه مصري .إعلان - Ads إعلان - Ads