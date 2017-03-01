أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الأهلي يقهر الزمالك ويُتوج بالسوبر الإفريقي لليد -
بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه -
شيري ستوديو - الفنانة / هند صبري ... كان حلم حياتي إن صوتي يكون حلو وتغني مع شيرين " سلملي عليه " -
شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... أنا مطلبتش من مراتي إنها تقعد في البيت وتسيب الغناء -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يبدع ويتألق في الغناء " مبهزرش " -
وزير المالية يعلن صرف علاوة ال 10 % الشهر المقبل وبأثر رجعي من شهر يوليو الماضي -
وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها -
برومو الحبيب علي الجفري في مساء dmc -
ننشر التفاصيل الكاملة للتعديلات على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة قبل إقراره.. ورأي وزارة الدفاع والمحكمة الدستورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 1/3/2017

Google+ Print
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 1/3/2017 سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 1/3/2017

يشهد الحديد هذه الفترة حالة من الانخفاض الحاد في قيمته علي الرغم من معاودة ارتفاع سعر الدولار حاليا ، وأيضا وسط ارتفاع كبير في  الذهب  في محلات الصاغة، وعلي الرغم من كل هذه العوامل إلا أن الحديد مازال يستمر في الهبوط، حيث تلجأ الشركات إلي المنافسة الشديدة بين بعض  وأيضا العامل الذي أثر بشكل كبير هو حالة الركود الشديد التي شهدتها الأسواق بعد قرار التعويم الجنية .

 اليوم الأربعاء :

الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 695 جنية
أسمنت النصر النصر 683 جنية
أسمنت اسيوط المهند غير متاح
الفهد الفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناء التعمير 688 جنية
أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح
أسمنت حورس حورس غير متاح
أسمنت النهضة النهضة 688 جنية
أسمنت الصخرة الصخرة 685 جنية
أسمنت وادي النيل المصري 788 جنية
لافارج للأسمنت المخصوص 700 جنية
أسمنت الممتاز الممتاز 710 جنية
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 688 جنية
أسمنت العريش العسكري 695 جنية
أسمنت سيناء سيناء 683 جنية
الشركة القومية للأسمنت الفاخر غير متاح
السويس للأسمنت السويس 733 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 735 جنية
أسمنت تكنو تكنو 700 جنية
أسمنت حلوان حلوان 735 جنية
أسمنت شورى شورى غير متاح
بني سويف مصر بني سويف 718 جنية
السويدي السويدي 698 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 700 جنية
أسمنت بنى سويف تايتان 718 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 680 جنية
الإسكندرية للأسمت الماكس 780 جنية
أسمنت العامرية العامريه عاده 770 جنية
أسمنت البرج البرج 780 جنية
أسمنت الساحل الساحل 850 جنية

 

 اليوم الأربعاء :

إسم الشركة إسم المنتج السعر
سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1670 جنية
سوبر سيناء سيناء 1630 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1588 جنية
رويال العادة رويال 1615 جنية
أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1595 جنية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي