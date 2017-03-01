سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 1/3/2017

سمر العشري

يشهد الحديد هذه الفترة حالة من الانخفاض الحاد في قيمته علي الرغم من معاودة ارتفاع سعر الدولار حاليا ، وأيضا وسط ارتفاع كبير في أسعار الذهب في محلات الصاغة، وعلي الرغم من كل هذه العوامل إلا أن الحديد مازال يستمر في الهبوط، حيث تلجأ الشركات إلي المنافسة الشديدة بين بعض وأيضا العامل الذي أثر بشكل كبير هو حالة الركود الشديد التي شهدتها الأسواق بعد قرار التعويم الجنية .

سعر الحديد اليوم الأربعاء :

سعر الأسمنت اليوم الأربعاء :

شبكةعيونالإخبارية

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