سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 1/3/2017

يشهد الحديد هذه الفترة حالة من الانخفاض الحاد في قيمته علي الرغم من معاودة ارتفاع سعر الدولار حاليا ، وأيضا وسط ارتفاع كبير في أسعار الذهب في محلات الصاغة، وعلي الرغم من كل هذه العوامل إلا أن الحديد مازال يستمر في الهبوط، حيث تلجأ الشركات إلي المنافسة الشديدة بين بعض وأيضا العامل الذي أثر بشكل كبير هو حالة الركود الشديد التي شهدتها الأسواق بعد قرار التعويم الجنية .
سعر الحديد اليوم الأربعاء :
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|695 جنية
|أسمنت النصر
|النصر
|683 جنية
|أسمنت اسيوط
|المهند
|غير متاح
|الفهد
|الفهد
|غير متاح
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|688 جنية
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|غير متاح
|أسمنت حورس
|حورس
|غير متاح
|أسمنت النهضة
|النهضة
|688 جنية
|أسمنت الصخرة
|الصخرة
|685 جنية
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|788 جنية
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|700 جنية
|أسمنت الممتاز
|الممتاز
|710 جنية
|أسمنت ميدكوم اسوان
|أسوان
|688 جنية
|أسمنت العريش
|العسكري
|695 جنية
|أسمنت سيناء
|سيناء
|683 جنية
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|غير متاح
|السويس للأسمنت
|السويس
|733 جنية
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|735 جنية
|أسمنت تكنو
|تكنو
|700 جنية
|أسمنت حلوان
|حلوان
|735 جنية
|أسمنت شورى
|شورى
|غير متاح
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|718 جنية
|السويدي
|السويدي
|698 جنية
|جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|700 جنية
|أسمنت بنى سويف
|تايتان
|718 جنية
|مصر للأسمنت قنا
|المسله
|680 جنية
|الإسكندرية للأسمت
|الماكس
|780 جنية
|أسمنت العامرية
|العامريه عاده
|770 جنية
|أسمنت البرج
|البرج
|780 جنية
|أسمنت الساحل
|الساحل
|850 جنية
سعر الأسمنت اليوم الأربعاء :
|إسم الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|سيناء للأسمنت الأبيض
|الأبيض العادة
|1670 جنية
|سوبر سيناء
|سيناء
|1630 جنية
|رويال المنيا للأسمنت الأبيض
|سوبر رويال
|1588 جنية
|رويال العادة
|رويال
|1615 جنية
|أسمنت حلوان المنيا
|الواحه الأبيض
|1595 جنية