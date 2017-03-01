انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-3-2017

سمر العشري

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 592 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 507 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 395 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 677 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.736 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الأربعاء :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر عيار 24 677 عيار 22 620 عيار 21 592 عيار 18 507 عيار 14 395 عيار 12 338 الاونصة 21,041 الجنيه الذهب 4,736 الكيلو 676,571

شبكةعيونالإخبارية

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