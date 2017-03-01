انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-3-2017

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 592 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 507 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 395 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 677 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.736 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم الأربعاء :
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|677
|عيار 22
|620
|عيار 21
|592
|عيار 18
|507
|عيار 14
|395
|عيار 12
|338
|الاونصة
|21,041
|الجنيه الذهب
|4,736
|الكيلو
|676,571
إعلان - Ads إعلان - Ads