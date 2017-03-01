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سعر الدولار اليوم الاربعاء 1 مارس 2017 بالبنوك والسوق الموازي

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سعر الدولار اليوم الاربعاء 1 مارس 2017 بالبنوك والسوق الموازي سعر الدولار اليوم الاربعاء 1 مارس 2017 بالبنوك والسوق الموازي

سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 15.91 جنيه مصري في بنك HSBC ، وفي حالة البيع 15.72 جنيه مصري في بنك  ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 1/3/2017 ، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة  العملات، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .

 اليوم الأربعاء في البنوك  :

البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك مصر إيران للتنمية 15.8000 15.9000
التنمية والإئتمان الزراعي 15.6500 15.7500
مصرف ابو ظبي 15.9000 16.0000
البنك المصري الخليجي 15.7900 15.8900
بنك سايب 15.7500 15.8500
البنك الأهلي 15.7000 15.7500
بنك البركة 15.7700 15.8700
بنك القاهرة 15.7000 15.8000
بنك الاسكندرية                                               15.7500 15.8500
البنك العربي الافريقي 15.7400 15.8400
البنك المركزي 15.7679 15.8706
بنك مصر 15.6700 15.7200
بنك بلوم مصر 15.7500 15.8500
بنك فيصل 15.7000 15.8000
كريدي أجريكول 15.9000 16.0000
بنك التعمير والإسكان 15.7500 15.8500
بنك بيريوس                                        15.7600 15.8600
بنك قناة السويس 15.7000 15.8000
المصرف المتحد 15.7000 15.8000
البنك التجاري الدولي 15.7000 15.8000
البنك المصري لتنمية الصادرات و الورادات 15.7500 15.8200
البنك الأهلي المتحد 15.7800 15.8800
بنك المشرق 15.8500 15.9500
بنك الاستثمار العربي 15.7800 15.8800
البنك الأهلي اليوناني 15.8000 15.9000
بنك HSBC 15.9100 16.1000

 

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :

سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 17.20 جنيه مصري، وسعر البيع 17.40 جنيه مصري .

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رئيس قسم الأخبار

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