فاجعة كبرى ومأساة حقيقية| العثور على أسرة كاملة من 8 أفراد “أب وأم و6 أطفال” جثث هامدة داخل شقتهم بمحافظة “الملهم” والسبب صادم

شيماء مصطفى

في حادثة فريدة ومثيرة، وفاجعة كبرى لدى الكثيرين، وفي ظروف غامضة، تم اليوم العثور على ثمانية أشخاص من أسرة واحدة “أب وأم وستة من الأولاد”، عبارة جثث هامدة داخل شقتهم بمركز “ملهم”، في محافظة حريملاء شمال العاصمة السعودية “الرياض”، وليسوا جثثاً فقط، بل إن أجسادهم كانت في طريقها للتحلل، حيث لم يتم اكتشاف موتهم إلا بعد الوفاة بأيام، وذلك بعد انتشار الرائحة في المكان وتغيبهم لأيام كثيرة دون أن يعرف الجيران عنهم شئ أو يسمعوا أي حركة لهم داخل منزلهم.

وقالت صحيفة سبق السعودية نقلاً عن مصادر أمنية أن الأسرة التي تم العثور على جميع أفرادها موتى، كانت تقيم بمسكن يتبع شركة تقوم بالإشرف على مشروع “صلبوخ” للمياه، وأشارت إلى أنه تم العثور على الجثث بعد بلاغ قام به الجيران، الذين شعروا بسكون شديد داخل شقتهم، وانبعاث روائح كريهة من المنزل، نتيجة تحلل جثثهم وعدم وجود حركة، الأمر الذي جعلهم يلجئون إلى الشرطة لبحث الأمر.

وبعد اقتحام الشقة السكنية التي تقطنها الأسرة المذكورة تم العثور على أحد المتوفين في أحد ممرات المنزل، فيما توفي آخر في صالة المنزل، والبقية لقوا مصرعهم على أسرّتهم، وما زالت التحقيقات مستمرة إلى الآن لكشف ملابسات الحادث، ولكن توقعت قوات الأمن أن تكون الوفاة جراء انبعاث أدخنة شواحن جوالات ووصلات كهربائية، بعد أن عطب بسبب ماس كهربائي، ويحتمل تعرض الأسرة لاختناق جراء الأدخنة، وذلك بناءً على أماكن ومواقع وفاة أفراد الأسرة.