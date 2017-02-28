أخبار عاجلة

وزير المالية يعلن صرف علاوة ال 10 % الشهر المقبل وبأثر رجعي من شهر يوليو الماضي -
وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها -
برومو الحبيب علي الجفري في مساء dmc -
ننشر التفاصيل الكاملة للتعديلات على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة قبل إقراره.. ورأي وزارة الدفاع والمحكمة الدستورية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب : راغب علامة وهو واقف على المسرح مش بيغني بيبصبص -
عاجل.. هجوم مسلح بقذائف الـ “آر بي جي” على كمين بالعريش منذ قليل ومصادر أمنية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر البشرية -
هيثم الحريري مع وفد من الأزهر في عزاء شهداء الشرطة بالاسكندرية -
مصدر أمني : الأمن الوطنى ألقى القبض على المشتبه به في تفجيرات " المرقسية" منذ عام وتم أخلاء سبيله -
مدير الشؤون المعنوية بـ"الداخلية": يقظة شهداء الشرطة ساعدتنا على كشف إرهابي "المرقسية" -
مصدر أمني: النيابة أخلت سبيل المتشبه به في تفجير "المرقسية" منذ 8 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

السيسى: رفضت خطة إجلاء أهالى العريش من 40 شهرا ونتعامل مثل الجراح

Google+ Print
السيسى: رفضت خطة إجلاء أهالى العريش من 40 شهرا ونتعامل مثل الجراح السيسى: رفضت خطة إجلاء أهالى العريش من 40 شهرا ونتعامل مثل الجراح

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه عرض عليه خطة تتضمن إجلاء كافة أهالى العريش حتى يتثنى التعامل مع التنظيمات الإرهابية التى تعمل على إشاعة الخوف والرعب والفزع والتشكيك فى دور الدولة وحماية المواطنين، وتابع:" قلنا لا وخلى الناس عايشة وأحنا بنتعامل بحذر حتى لا نؤذى الأبرياء  الموجودين".

 

وشدد الرئيس على أن تخوض مواجهة كبيرة وحرب على الإرهاب منذ 40 شهراً ورغم ذلك لم تحشد الدولة بكاملها لمواجهة ذلك.

 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته أمام طلبة الدورة الثانية للبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب على القيادة أمس الأثنين، أن إجلاء القرى والمدن ليس بالأمر الصعب ولكننا لم نفعل ولن نفعل ذلك، وتابع: "التعامل يتم الآن مثل الجراح الذى يزيل الخطر دون أن يأذى بقية المواطنين".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية