السيسى: رفضت خطة إجلاء أهالى العريش من 40 شهرا ونتعامل مثل الجراح

شيماء مصطفى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه عرض عليه خطة تتضمن إجلاء كافة أهالى العريش حتى يتثنى التعامل مع التنظيمات الإرهابية التى تعمل على إشاعة الخوف والرعب والفزع والتشكيك فى دور الدولة وحماية المواطنين، وتابع:" قلنا لا وخلى الناس عايشة وأحنا بنتعامل بحذر حتى لا نؤذى الأبرياء الموجودين".

وشدد الرئيس على أن مصر تخوض مواجهة كبيرة وحرب على الإرهاب منذ 40 شهراً ورغم ذلك لم تحشد الدولة بكاملها لمواجهة ذلك.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته أمام طلبة الدورة الثانية للبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب على القيادة أمس الأثنين، أن إجلاء القرى والمدن ليس بالأمر الصعب ولكننا لم نفعل ولن نفعل ذلك، وتابع: "التعامل يتم الآن مثل الجراح الذى يزيل الخطر دون أن يأذى بقية المواطنين".

شبكةعيونالإخبارية

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