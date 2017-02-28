الحبس 3 سنوات لبطلة كليبات شعبية بتهمة ممارسة الدعارة

قضت محكمة جنح البساتين، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة بطلة كليبات شعبية، و3 آخرين بتهمة ممارسة الدعارة، فى البساتين، بالحبس ٣سنوات ومصادرة المضبوطات.

كانت الإدارة العامة للآداب، ألقت القبض على "نادية.م" ربة منزل، وسبق اتهامها فى قضية آداب، بتهمة إدارة شقة بمساكن بيتشو أمريكان، بدائرة قسم شرطة البساتين، للأعمال المنافية للآداب، واستقطاب النسوة الساقطات، وعرضهن على راغبى المتعة، مقابل ألف جنيه فى الساعة الواحدة.

وعقب تقنين الإجراءات، وإصدار إذن من النيابة العامة، دوهمت الشقة المشبوهة، وضبط "نادية.م" ربة منزل، "إيمان.م" مسجلة آداب، "ياسيمن.س"بطلة كليبات أغانى شعبية، أثناء ممارستها الرذيلة مع "إبراهيم.ص" مدير شركة، وتحريز مبلغ مالى 1600 جنيه، 5 هواتف محمولة، زجاجة ويسكى، 2 واق ذكرى، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بممارسة الدعارة مقابل أجر مادى.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads