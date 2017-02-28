أخبار عاجلة

وزير المالية يعلن صرف علاوة ال 10 % الشهر المقبل وبأثر رجعي من شهر يوليو الماضي -
وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها -
برومو الحبيب علي الجفري في مساء dmc -
ننشر التفاصيل الكاملة للتعديلات على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة قبل إقراره.. ورأي وزارة الدفاع والمحكمة الدستورية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب : راغب علامة وهو واقف على المسرح مش بيغني بيبصبص -
عاجل.. هجوم مسلح بقذائف الـ “آر بي جي” على كمين بالعريش منذ قليل ومصادر أمنية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر البشرية -
هيثم الحريري مع وفد من الأزهر في عزاء شهداء الشرطة بالاسكندرية -
مصدر أمني : الأمن الوطنى ألقى القبض على المشتبه به في تفجيرات " المرقسية" منذ عام وتم أخلاء سبيله -
مدير الشؤون المعنوية بـ"الداخلية": يقظة شهداء الشرطة ساعدتنا على كشف إرهابي "المرقسية" -
مصدر أمني: النيابة أخلت سبيل المتشبه به في تفجير "المرقسية" منذ 8 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم

الحبس 3 سنوات لبطلة كليبات شعبية بتهمة ممارسة الدعارة

Google+ Print
الحبس 3 سنوات لبطلة كليبات شعبية بتهمة ممارسة الدعارة الحبس 3 سنوات لبطلة كليبات شعبية بتهمة ممارسة الدعارة

قضت محكمة جنح البساتين، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة بطلة كليبات شعبية، و3 آخرين بتهمة ممارسة الدعارة، فى البساتين، بالحبس ٣سنوات ومصادرة المضبوطات.

كانت الإدارة العامة للآداب، ألقت القبض على "نادية.م" ربة منزل، وسبق اتهامها فى قضية آداب، بتهمة إدارة شقة بمساكن بيتشو أمريكان، بدائرة قسم شرطة البساتين، للأعمال المنافية للآداب، واستقطاب النسوة الساقطات، وعرضهن على راغبى المتعة، مقابل ألف جنيه فى الساعة الواحدة.

وعقب تقنين الإجراءات، وإصدار إذن من النيابة العامة، دوهمت الشقة المشبوهة، وضبط "نادية.م" ربة منزل، "إيمان.م" مسجلة آداب، "ياسيمن.س"بطلة كليبات أغانى شعبية، أثناء ممارستها الرذيلة مع "إبراهيم.ص" مدير شركة، وتحريز مبلغ مالى 1600 جنيه، 5 هواتف محمولة، زجاجة ويسكى، 2 واق ذكرى، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بممارسة الدعارة مقابل أجر مادى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
عاجل.. هجوم مسلح بقذائف الـ “آر بي جي” على كمين بالعريش منذ قليل ومصادر أمنية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر البشرية

عاجل.. هجوم مسلح بقذائف الـ “آر بي جي” على كمين بالعريش منذ قليل ومصادر أمنية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر البشرية

مصدر أمني: النيابة أخلت سبيل المتشبه به في تفجير "المرقسية" منذ 8 أشهر

مصدر أمني: النيابة أخلت سبيل المتشبه به في تفجير "المرقسية" منذ 8 أشهر

تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة

تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر