"للرجال فقط".. الجنسنج الأحمر أقوى علاج طبيعى لضعف الانتصاب

يؤثر ضعف الأداء الجنسى على الثقة فى النفس والعلاقات الشخصية مع الزوجة، وعندما يعانى الرجل من صعوبة فى الانتصاب، يمكن أن يؤثر ذلك على جوانب عديدة من حياته أيضًا.

ومن المعروف أن ضعف الانتصاب (ED) هو عدم تحقق أو المحافظة على الانتصاب لوقت كافٍ للحفاظ على النشاط الجنسى، وهو الأكثر شيوعًا بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم 75 فما فوق، وفقا للأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة (AAFP).

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، أوضح الباحثون أن الضعف الجنسى يحدث نتيجة لضعف تدفق الدم وأمراض نفسية، أو غيرها من الحالات المرضية مثل أمراض القلب والسكر من النوع 2.

وأشار الباحثون إلى أن الجنسنج الأحمر علاج فعال للضعف الجنسى ويستخدم عادة فى كوريا، وهو يشبه هرمون التستوستيرون، كما أنه يمكن أن يقلل من سرعة القذف التى يعانى منها 90% من الرجال.

وتشمل الآثار الجانبية لنبات الجنسنج الأحمر: الأرق، الصداع، اضطراب فى المعدة، والإمساك .

وأضاف الباحثون أن الجنسنج الأحمر قد يساعد على تحسين التركيز، ويعزز القدرة على التحمل البدني، وشفاء الاضطرابات الصحية، مثل مشاكل الجهاز التنفسى والقلب وإبطاء عملية الشيخوخة.

شبكةعيونالإخبارية

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