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إثيوبيا تعلن اكتمال 56% من بناء سد النهضة

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إثيوبيا تعلن اكتمال 56% من بناء سد النهضة إثيوبيا تعلن اكتمال 56% من بناء سد النهضة

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإثيوبى، الدكتور ديبرتشن جبريمايكل، أن أديس أبابا أتمت 56% من أعمال البناء في سد النهضة.
 
ونشر موقع «إيزيجا» الإثيوبى، قول الوزير، في مؤتمر صحفى، تزامنًا مع حلول الذكرى السنوية السادسة، لبدء أعمال الإنشاء في السد، أن أعمال البناء شارفت على الانتهاء لتمكين السد من توليد 750 ميجاوات.
 
وأضاف الوزير أن إنشاء محطات استقبال وخطوط نقل الطاقة اكتمل تمامًا، ولا يبقى سوى تثبيت التوربينات، حيث يولد كل توربين 375 ميجاوات، مشيرًا إلى أن الخطوة التالية، ستكون تمكين السد من تخزين المياه، موضحًا أن الإثيوبية في مرحلة الإعدادات النهائية لتسهيل ملء الخزان.
 
واستعدت إثيوبيا لاحتفالات الذكرى السادسة من خلال تدشين عدة برامج ترويجية لزيادة حجم تمويل السد، وبدأت الاحتفالات بسد النهضة الإثيوبى، بدءًا من أمس، وتستمر حتى 6 مارس المقبل.
 
وقامت إثيوبيا بتحديث مولدات الكهرباء بسد النهضة، للمرة الثانية، لتصبح القدرة التوليدية لها 6 آلاف و450 ميجا وات، بعدما كان من المخطط أن يكون إجمالى الطاقة المولدة 5 آلاف و250 ميجا وات فقط.
 
وأوضح موقع «إيزيجا» أن هذه الزيادة البالغة 120 ميجا وات، تعادل في قيمتها إجمالى الطاقة المولدة من سدود «تكزه»، و«بيليز»، و«جيب 2» مجتمعة.
 

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