حظك اليوم برج القوس الأربعاء 1/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج القوس

مهنياً: تجتاز العقبات وتكون سعيداً بإنجازك وترتفع المعنويات مجدداً، وتبرهن للجميع أنك صاحب موهبة فذة وقدرة كبيرة على الابتكار



عاطفياً: تبدو الأفكار واضحة وتكون قادراًعلى تحقيق ما تريد وترغب في أخذ المبادرة بعد تعب الأيام



صحياً: إذا أردت أن تكون في حالة صحية ممتازة، ما عليك سوى اتباع إرشادات الطبيب المعالج

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

شبكةعيونالإخبارية

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