فوائد التفاح ماذا تعرف عنها ؟

شيماء مصطفى

التفاح .. تلك الفاكهة الرائعة المذاق حلوة المنظر ، و التي يحبها الكبير قبل الصغير ، ماذا نعرف عن التفاح من فوائد غنية و قيمة ؟ ، قد تعلمها آبائنا و أجدادنا الأوائل ، لما للتفاح من أسرار خفية مازال العلم يكتشفها يومًا بعد يوم ، عبر المزيد من الأبحاث و الدراسات التي يقوم بها أي متخصص في التغذية السليمة .

من فوائد التفاح



من أفضل منافع التفاح للصحة ، أنه يحسن من عملية هضم الطعام بشكل كبير ، و كذلك يعمل على الوقاية من مرض أو أعراض الإمساك الحادة ، و من فوائد التفاح كذلك :

1 – قدرة التفاح على الحد من مستوى السموم في الجسم ، مما يساهم في تنقية الجسم من المواد الضارة بشكل عام .

2 – احتواء التفاح على العديد من الفيتامينات المهمة ، و التي لابد أن يحصل جسم الإنسان على كفايته منها يوميًا ، حتى تقوم كافة أجهزة الجسم بأداء وظائفها بشكل جيد .

3 – يعمل التفاح على تحسين عمل الكبد و المرارة على وجه التحديد ، و ذلك نظرًا لقدرة التفاح على إذابة الدهون في الجسم .

4 – يساهم تناول ثمرة من التفاح يوميًا في الحد من زياراتك للأطباء ، لأن تناول ذلك النوع من الفاكهة يعمل على زيادة المناعة الطبيعية في الجسم .

5 – يحتوي التفاح على بعض المواد ، التي تعد من مضادات الأكسدة الطبيعية ، و التي تحمي خلايا جسمك من التلف .

6 – يعمل التفاح على الوقاية من مرض السرطان بشكل كبير .

7 – عصير التفاح من المشروبات الرائعة ، التي يمكنك تناولها كل يوم بأمان ، دون الخوف من زيادة الوزن أو زيادة مستوى السكر في الدم ، لأن السكريات التي بالتفاح تعتبر في الحدود الآمنة ، و لا تسبب الضرر الصحي للإنسان .

8 – سوف تجد التفاح غالبًا من ضمن قائمة كل أنواع الدايت أو الرجيم ، لأن من المعروف عنه أنه يساهم في إنقاص الوزن ، و يعمل على التخلص من الدهون و الشحوم ، و كذلك ينظم مستوى السكر و الأنسولين و السعرات الحرارية ، مما يفقدك الوزن الزائد مع الاستهلاك المنتظم له .

9 – كلما شعرت بالجوع خارج المنزل كمثال ، احرص على وضع ثمرة من التفاح ضمن أغراضك ، و قم بتناولها كاملة ، لأنه يحتوي على مادة تسمى البكتين ، و هي مادة تساهم بقوة في زيادة شعورك بالشبع ، مما يعمل على شعورك بالطاقة و النشاط ، دون زيادة في الوزن أو احتياج لتناول وجبات كبيرة .

شبكةعيونالإخبارية

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