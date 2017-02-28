أخبار عاجلة

وزير المالية يعلن صرف علاوة ال 10 % الشهر المقبل وبأثر رجعي من شهر يوليو الماضي -
وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها -
برومو الحبيب علي الجفري في مساء dmc -
ننشر التفاصيل الكاملة للتعديلات على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة قبل إقراره.. ورأي وزارة الدفاع والمحكمة الدستورية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب : راغب علامة وهو واقف على المسرح مش بيغني بيبصبص -
عاجل.. هجوم مسلح بقذائف الـ “آر بي جي” على كمين بالعريش منذ قليل ومصادر أمنية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر البشرية -
هيثم الحريري مع وفد من الأزهر في عزاء شهداء الشرطة بالاسكندرية -
مصدر أمني : الأمن الوطنى ألقى القبض على المشتبه به في تفجيرات " المرقسية" منذ عام وتم أخلاء سبيله -
مدير الشؤون المعنوية بـ"الداخلية": يقظة شهداء الشرطة ساعدتنا على كشف إرهابي "المرقسية" -
مصدر أمني: النيابة أخلت سبيل المتشبه به في تفجير "المرقسية" منذ 8 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 1/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 1/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 1/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: تبرز مسألة مالية تتعلق بمستحقات لم تكن على علم بها، ما يجعل طباعك متقلبة وقد تسبب لك المشكلات

عاطفياً: كن دبلوماسياً في التعاطي مع الشريك، وحاوِل أن تستوعب الأمور من دون غضب، ولا تترك للشك مجالاً 

صحياً: قد تنقم على وضعك الصحي المتفاقم، لكن باستشارة أصحاب الاختصاص تحل الأمور

ابراج مكتوب

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج السرطان الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج السرطان الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الثور الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الثور الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحمل الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحمل الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى