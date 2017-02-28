الدايت السحري للتخسيس

شيماء مصطفى

هل حاولت من قبل إنقاص وزنك و لم تفلح ؟ ، أو هل سمعت عن أساطير ، تروى عن أناس نجحوا في التخلص من السمنة خلال 3 أيام أو أسبوع ؟.

التخسيس ليس صعبًا ، و لكنه كذلك بالتأكيد ليس في هذه السهولة التي يحاول البعض جعلها تبدو به ، لأن الوصول إلى الرشاقة النهائية و الوزن المثالي ، لا يتم تحقيقه في ليلة و ضحاها ، بل عبر أسابيع و شهور طويلة من الإلتزام بالكثير من الأمور و القواعد ، سواء الغذائية أو المعنوية أو الحياتية.

و لكن رغم طول الفترة التي يحتاج إليها الجسم للتخسيس ، إلا أن الأمر سهل ، و لا يحتاج منك إلا العناية بصحتك جيدًا ، و العمل على اتباع الخطوات التالية بدقة ، لأنها تعد الدايت السحري أو الرجيم الذي لا يفشل بإذن الله :

1 – تناول ما يكفيك من أنواع الفاكهة المختلفة ، فهي السبيل الأمثل للحفاظ على الوزن السليم و الرشاقة الدائمة ، و يمكنك التعود على أكل الفواكه مثل : التفاح ، الفراولة ، الجريب فروت ، الأناناس ، الكيوي ، و غير ذلك .

2 – لا تكثر من تناول الموز إن كنت تحبه ، لأنه يحتوي على بعض الدهون التي تتسبب في زيادة الوزن .

3 – احرص على التنويع في نظامك الغذائي في كل وجبة تأكلها .

4 – اجمع بين الخضروات المسلوقة و اللحوم المشوية في الغداء كمثال ، فهي وجبة صحية للغاية و مغذية ، و لا تتسبب في حدوث سمنة أو زيادة في مستوى الدهون .

5 – تجنب المشروبات المعروفة بالمشروبات الغازية ، لأنها ممتلئة بالسعرات الحرارية التي تزيد من وزنك ، و تؤدي إلى ارتفاع السمنة في منطقة البطن ، مما يعرف بمشكلة الكرش .

6 – احرص على المشي في كل يوم ، فترة لا تقل عن نصف ساعة ، و يمكن أن تبدأ بالمشي لمدة 15 دقيقة في اليوم الأول ، و تزيد من المدة بعد ذلك بالتدريج على مراحل ، لأن المشي من أقوى عوامل حرق الدهون ، و يفيد كذلك في الحفاظ على صحة العضلات و المفاصل .

7 – ينبغي عليك الابتعاد عن التدخين ، سواء السلبي أو الإيجابي ، فلا تدخن ، و لا تجلس بجوار أي شخص يدخن ، سواء في المنزل أو في مكان العمل أو الدراسة ، أو حتى في المواصلات العامة ، فمن السهل أن تقوم بتغيير مكانك أو مقعدك ، أو حتى أن تشيح بوجهك بعيدًا عن دخان السجائر ، و أن تقوم بفتح النوافذ قدر الإمكان.

شبكةعيونالإخبارية

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