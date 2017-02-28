فوائد لبن الإبل لصحة الطفل

شيماء مصطفى

لبن الإبل هام جدا لصحة الطفل حيث يحتوي على نسبة من الفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الجسم وتجعله قادر على النمو بشكل صحي، فقد توجد هناك الكثير من الفوائد لتناول الطفل لبن الإبل وهذا حيث أنه يعتبر من أفضل الأغذية لصحة الطفل الصغير، لأنه يحتوي على الكثير من العناصر الرئيسية والتي يحتاج إليها الجسم والتي تفيد العظام والأسنان في النمو ويعزز صحة الجهاز المناعي للجسم ويقوي قدرته على التخلص من الجراثيم والبكتيريا التي تتواجد في الدم، فهو يعتبر أفضل من حليب الماعز والبقر وسوف نوضح لكم فوائده في هذا التقرير فتابعوا معنا.

فوائد لبن الإبل لصحة الأطفال

هناك العديد من الفوائد لتناول لبن الإبل فهو يساعد على نمو الجهاز الهضمي والعصبي للطفل، حيث يحتوي على دهون أقل من الألبان الأخرى، وهو مصدر رائع للبروتين، ويحتوي على الكثير من الفيتامينات الهامة والتي تفيد الطفل في تطوير نموه، وعلاج سوء التغذية عند بعض الأطفال المصابين بالحساسية، ويحتوي على نسبة قليلة من اللاكتوز، ويساعد على تقوية مناعة الطفل، ويساهم في حماية الطفل من مرض السكري أو التعرض له ويحمي الطفل من الخلل في توازن الجسم.

تأثير لبن الإبل الإيجابي على صحة الطفل :

يقلل أيضا لبن الإبل من حاجة المريض لتناول جرعة الأنسلوين بعد تجارب عديدة في هذا الشأن، فضلا عن إحتواء هذا النوع من الألبان على الحديد والنحاس والصوديوم والبوتاسيوم التي يحتاجها الجسم للبناء بصحة ويكون خالي من المشاكل والإضطرابات التي تواجهه، وكما أنه يساهم في تقوية عظام الطفل أيضا ويحميها من الضعف العام الذي يصيبها.

ملاحظات للأم

على كل أم الإهتمام بإعطاء طفلها لبن الإبل حيث أنه يساعد على إمداد الجسم بالكالسيوم الضروري للطفل ولحاجته، ويعالج بعض الأمراض، مثل مرض الكرون وعلاج مرض التوحد والأمراض التي تصيب الأطفال في بداية حياتهم، وهذا حيث أن تناوله يساعد على نمو عقل الطفل ويجعله يتواصل بشكل جيد مع من حوله ويقدر على التفاهم معهم بشكل إيجابي، وحماية الطفل من مرض السل الذي يصيب العديد من الأطفال.

شبكةعيونالإخبارية

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